Harris concluye optimista su campaña : "EE.UU. está preparada para un nuevo comienzo"

Filadelfia, 4 nov (EFE).- La vicepresidenta estadounidense y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, concluyó este lunes optimista su campaña electoral con un mitin en Filadelfia en el que, acompañada de grandes artistas, subrayó que "Estados Unidos está preparado para un nuevo comienzo".

Con el Museo de Arte de Fondo, el mismo cuyas escalinatas inmortalizo Sylvester Stallone en la película 'Rocky', subrayó que este 5 de noviembre el país tiene finalmente "la oportunidad de pasar la página a una década de políticas impulsadas por el miedo y la división".

En un guiño a 'Rocky', la vicepresidenta dijo que el escenarios es un "tributo a aquellos que empiezan desde abajo y escalan hacia la victoria".

"Ya estamos hartos de esto. Estados Unidos está preparado para un nuevo comienzo, para un nuevo camino a seguir en el que veamos a nuestros compatriotas estadounidenses no como un enemigo, sino como un vecino. Estamos preparados para un presidente que sepa que la verdadera medida de un líder no se basa en a quién derrotas, pero según a quién levantas", sostuvo.

La media de sondeos efectuada por la web FiveThirtyEigtht da a Harris una ventaja de 1,2 puntos, con el 48 % de las intenciones de voto, pero en los estados clave ese margen pone en cuestión esa hipotética victoria. En Pensilvania, por ejemplo, están empatados, y en Carolina del Norte Trump está en cabeza por un punto.

"No me asustan las peleas duras. (...) Nuestra campaña no ha sido contra algo, sino por algo. Ha sido una pelea por un futuro con libertad, con oportunidades y dignidad. Ha juntado a gente de todos los rincones de esta nación. (...) Nosotros, el pueblo, tenemos el poder de forjar nuestro futuro", subrayó instando a la ciudadanía a hacer oír en las urnas. EFE

