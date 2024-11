Ecologistas advierten contra la política climática "suicida" de Trump: "El negacionismo intenta sembrar el caos"

Este martes se celebran las elecciones presidenciales de Estados Unidos (EEUU). Aunque es previsible que este miércoles se conozca el resultado, en 2016 éste se demoró varios días, y el país ha llegado a la jornada electoral sin que las encuestas apunten de manera clara a Donald Trump o a Kamala Harris.

En este contexto, SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción han advertido en declaraciones a Europa Press sobre las consecuencias que tendría un posible segundo mandato de Trump y su política ambiental "suicida" en la lucha contra el cambio climático y la defensa de la biodiversidad a nivel mundial. Aún así, difieren sobre el liderazgo que Harris ejercería en estos temas.

Por su parte, WWF no se ha pronunciado al respecto pero sí que insisten en que su apuesta es la política de los países "vaya en la línea de la necesaria acción climática y no en la del negacionismo". "El negacionismo no tiene ninguna fuente y lo único que intenta es sembrar el caos", ha afirmado en declaraciones a Europa Press la responsable de Clima y Energía de WWF España, Mar Asunción.

El coordinador de Clima y Energía de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz Prieto, ha indicado que EEUU es uno de los "mayores responsables" de la injusticia climática actual y que por tanto tiene que ser "uno de los primeros" en descarbonizarse. Además, cree que debe incrementar de manera cuantiosa su financiación internacional al respecto. "No puede ser que la Unión Europea (UE) en su conjunto ponga muchísimo más dinero que los americanos", ha criticado.

En líneas generales, ha afirmado a Europa Press que "ninguno de los dos proyectos", ni el de Trump ni el de Harris, es "lo suficientemente ambicioso" para hacer frente a la emergencia climática. Aún así, una victoria del candidato republicano "podría suponer un enorme paso atrás en la lucha climática de EEUU" y ha calificado su política climática como "suicida". "Su apuesta tiene que ver con rescatar sectores altamente contaminantes, altamente dependientes de energía", ha advertido.

Por el contrario, si gana Harris, ha apuntado que es "probable" que haya un proyecto continuista con respecto al de Biden, que "no ha estado a la altura" en lo que se refiere a la financiación climática internacional. A pesar de ello, ha reconocido que la candidata demócrata lleva "cierto impulso" a las renovables en su programa, aunque "tampoco llega a hablar claramente de la sustitución de combustibles fósiles".

A pesar de todo ello, Andaluz Prieto ha señalado que habrá que ver "la capacidad legislativa real" que tiene la futura Casa Blanca, ya que muchas competencias están en manos del parlamento del país. Como la elección oficial del presidente se hace en enero, cuando vota el colegio electoral, el experto añade que Biden podría hacer como Obama antes de salir de la Casa Blanca y anunciar un aumento en la financiación climática internacional, aunque cree que no se va a producir.

LAS POLÍTICAS "REGRESIVAS" DE TRUMP CONTRA UNA HARRIS MÁS "COMPROMETIDA"

Por su parte, SEO/BirdLife ha incidido en declaraciones a Europa Press que el enfrentamiento político entre Donald Trump y Kamala Harris marca un "contraste significativo" en materia de políticas ambientales, tanto en lo que respecta a la lucha contra el cambio climático como en la conservación de la biodiversidad. Desde la organización, creen que la elección de Kamala Harris, "líder comprometida con la sostenibilidad y la conservación", es "crucial" para que EEUU vuelva a ser "un aliado fundamental en la protección del medioambiente a nivel global".

Si gana Trump, la ONG prevé una vuelta a las políticas regresivas en ambos frentes. En sus intervenciones, el exmandatario ha manifestado su escepticismo sobre el cambio climático y parece estar dispuesto a retirar de nuevo a EEUU de los compromisos climáticos internacionales. Además, su enfoque en la expansión de combustibles fósiles y su posición en contra de las regulaciones ambientales pueden aumentar las emisiones globales de gases de efecto invernadero. A su vez, SEO/BirdLife ha indicado que su postura con respecto a las energías renovables es "igualmente problemática", ya que favorece la reducción de apoyos a las industrias de energía limpia en favor de los combustibles fósiles.

Por otro lado, la organización ha remarcado que Trump ha sido crítico con los acuerdos internacionales sobre conservación y que su administración anterior redujo la protección de espacios naturales y desreguló áreas de conservación. En opinión de la ONG, esta desregulación normativa ambiental podría ser "devastadora" para los esfuerzos globales de conservación e influir de manera negativa en la protección de hábitats críticos a nivel global.

Si gana Harris, SEO/BirdLife espera una presidencia con "una perspectiva ambientalmente más comprometida". En este aspecto, ha incidido en que la candidata demócrata defiende un programa electoral con una postura "activa" en la lucha contra el cambio climático y "una visión de conservación más alineada con las necesidades de la biodiversidad global".

En lo que respecta al cambio climático, Harris ha reafirmado su compromiso con el Acuerdo de París y con políticas que promueven la reducción de emisiones. Asimismo, la ONG opina que su enfoque de 'Green New Deal' promete aumentar la inversión en energías renovables y establecer regulaciones más estrictas para reducir las emisiones de carbono. Si se implementan, estas medidas "podrían impulsar el desarrollo de las tecnologías limpias e inspirar a otros países a seguir el ejemplo".

Además, Harris ha expresado su apoyo a la conservación de la biodiversidad y al fortalecimiento de la protección de hábitats naturales. Por ello, SEO/BirdLife estima que su administración "probablemente" defendería el cumplimiento de los tratados internacionales de conservación. Además, entiende que sus políticas podrían significar una mayor colaboración internacional de proyectos de conservación y que EEUU lideraría nuevamente la preservación de ecosistemas críticos y promovería prácticas de desarrollo sostenible.

El responsable de gobernanza ambiental de SEO/BirdLife, Juan Carlos Atienza, ha considerado que una presidencia de Trump sería "una noticia alarmante" para los esfuerzos globales en conservación y lucha contra el cambio climático. A su juicio, la postura de EEUU es "crucial" en las negociaciones ambientales y, sin su apoyo, el progreso hacia los objetivos del Acuerdo de París y los compromisos de biodiversidad sufriría un grave revés. Sin embargo, ha señalado que con Harris, EEUU podría recuperar "su papel como líder en la acción climática y la conservación de la biodiversidad".

En líneas generales, el responsable de SEO/BirdLife ha afirmado que que "es fundamental que la comunidad internacional se mantenga alerta y lista para responder a los posibles cambios en las políticas ambientales de EEUU, ya que tendrán un impacto significativo en los esfuerzos por enfrentar las crisis climática y de biodiversidad que afectan a todo el planeta".