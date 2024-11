Bernardo Silva: "Estamos en un momento oscuro"

Londres, 5 nov (EFE).- Bernardo Silva, centrocampista del Manchester City, afirmó que están en "un momento oscuro" después de perder tres partidos consecutivos por primera vez desde 2016.

El equipo de Pep Guardiola cayó goleado este martes contra el Sporting de Portugal por 4-1, después de caer contra el Bournemouth en la Premier League y contra el Tottenham Hotspur en la Copa de la Liga.

"Es decepcionante porque estamos en un momento oscuro en estos momentos. Todo parece salir mal", dijo el portugués en TNT Sport.

"Incluso cuando jugamos bien, no marcamos las ocasiones y nos hacen gol muy fácil. Tenemos que mirar y ver qué no estamos haciendo bien. Y tenemos que recuperarnos muy rápido o va a ser muy difícil. Es fútbol y es difícil encontrar las razones de por qué está pasando esto. No recuerdo en siete temporadas y media que hayamos perdido tres partidos seguidos. Es como que todo sale mal".

"La parte positiva es que tras estos tres partidos seguidos en una buena posición, especialmente en la Premier League. Seguimos luchando por todo, pero tenemos que hacerlo mejor. Necesitamos también a los jugadores lesionados, porque lo de esta noche no ha sido suficiente". EFE