Elena Tablada responde a Javier Ungría y le reta a un cara a cara en un plató

Javier Ungría ha dicho 'basta' y, tras las recientes declaraciones de Elena Tablada en 'Me quedo conmigo' revelando que uno de los motivos de su separación fue que su exmarido tenía "manía" a su hija Ella -fruto de su relación con David Bisbal-, ha decidido sentarse en el plató de '¡De Viernes!' para contar su versión de su ruptura, muy diferente a la de la diseñadora.

Según el exconcursante de 'Supervivientes' su matrimonio se rompió por "problemas cotidianos en una pareja normal", aunque intentaron salvar su relación por todos los medios: "Me casé muy enamorado de ella, entiendo que ella también. Decidimos ir a terapia, pero hay que darle una continuidad. Si al día siguiente volvemos a lo mismo no tiene sentido. Pensé que era una pérdida de tiempo y de dinero. No me gustaba que mi hija me estuviese viendo de mal humor o que viese discusiones en casa. Decidí que lo mejor era que cada uno siguiese su camino" ha revelado, asegurando que fue él quien tomó la decisión de separarse.

Respecto a su relación con Ella, Javier cree que decir ahora que le tenía manía es "poner excusas", aunque reconoce que fue "un poco complicada por temas naturales porque al final yo llegaba a una casa donde desplazaba un poco a la niña, en cierto aspecto, y le quitaba atención de su madre". "Soy una persona más estricta, más seria, me gustan los modales y Elena no es tanto así. No se me permitía poner normas. Elena tenía el miedo de que la niña se quisiese ir a vivir con su padre, entonces no quería un ambiente que no fuese constantemente alegre", ha relatado.

Lejos de quedarse ahí, Ungría ha comparado su separación con la de Elena y Bisbal, apuntando que es un "patrón" que su ex mujer ha repetido porque "cuando llegué todo lo malo era lo anterior y ahora todo es malo respecto a mí".

Unas duras declaraciones a las que ahora Tablada ha respondido indignada ante las cámaras de Europa Press: "No lo he visto, pero es muy valiente sabiendo la verdad decir todo lo que ha dicho". "Me parece poca decencia sentarte a hablar de una hija que ni siquiera es tuya" ha estallado, sin dar crédito a que Javier haya hablado de Ella en un plató.

Como nos ha contado, será ella quien visite el programa de Telecinco este viernes y, asegura, "me encantaría sentarme con él, a ver si puedo". "Eso sería un gran sueño para mí poder quitar ya las caretas y frenar esto de una vez" advierte.

Enfadada, ha dejado claro que Javier miente cuando dice que ella no ponía 'límites' a Ella por miedo a que se quisiese ir a vivir con su padre, sentenciando que "para poner normas en casa hay que estar en casa".

Y es que a pesar de que será este viernes cuando responda a su exmarido, sí ha querido dejar claro que su separación no ha tenido nada que ver con la de Bisbal: "Eso es todo mentira y para seguir el patrón como con David, tiene que ser como David y Javier está bastante por detrás".

"Pero bueno, si tengo la oportunidad de sentarme con Javier, que me encantaría hacerlo, ya todo se verá porque no hay nada más claro en la vida que tener pruebas. De todas maneras, he aprendido con los años que hay que darle la importancia a las cosas que tienen y Javier desde luego no tiene ninguna importancia" ha concluido demoledora.