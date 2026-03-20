Un ataque ruso en Zaporiyia, en el este de Ucrania, deja una mujer muerta y dos heridos, incluido un niño

Una mujer ha muerto en la madrugada de este viernes y otras dos personas han resultado heridas, incluido un niño, en un bombardeo ruso que ha alcanzado viviendas particulares en la región de Zaporiyia, en el sudeste de Ucrania, según han informado las autoridades regionales.

"Una mujer de 30 años ha muerto y un hombre de 48 años y un niño de 10 han resultado heridos", ha anunciado en redes sociales el gobernador de Zaporiyia, Ivan Fedorov, que ha apuntado a dos ataques rusos perpetrados durante la noche y que han destruido viviendas particulares.

El dirigente regional ha indicado el citado balance de víctimas, tras haber avisado horas antes de las alertas por el vuelo de misiles en la región, en una noche en la que también se ha registrado el impacto de un dron en la ciudad de Járkov, en el noreste del país.

El gobernador de la región homónima, Oleg Sinegubov, ha informado de lo ocurrido y ha señalado que "las ventanas han sido dañadas", si bien no ha informado acerca de daños personales, apuntando que "aún no se ha recibido información sobre víctimas".

El impacto, según ha indicado un poco más tarde en sintonía con el alcalde de la capital regional, Igor Terejov, se ha producido en un centro educativo del norte de la ciudad.