Cinco países europeos y Japón se abren a contribuir a los esfuerzos para garantizar el paso por Ormuz

Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón han expresado este jueves su disposición a "contribuir a los esfuerzos" para garantizar el transito seguro por el estrecho de Ormuz, en plena polémica por la negativa de estos países a sumarse a la misión naval propuesta por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien posteriormente ha asegurado que no necesita ayuda para mantener abierto el paso.

En un comunicado conjunto, los Ejecutivos de los cinco países europeos así como el de Japón "condenan en los términos más enérgicos los recientes ataques de Irán contra buques comerciales desarmados en el Golfo", al mismo tiempo que extienden la repulsa a los bombardeos contra "instalaciones de petróleo y gas", y al "cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de fuerzas iraníes".

"Expresamos nuestra disposición a contribuir a los esfuerzos adecuados para garantizar el paso seguro por el estrecho", señala esta coalición de países que valora el compromiso de las naciones que participan en una "planificación preparatoria".

Los socios europeos y Japón se han puesto de perfil respecto a las demandas de Washington para participar de forma inmediata en un despliegue naval en Ormuz, aunque de lado de Francia y de Reino Unido se han defendido contactos con aliados para un plan "creíble" que pueda garantizar la estabilidad en la zona, a la que se ha traslado la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Así las cosas, este grupo de países indica en el comunicado conjunto su "preocupación" por la escalada del conflicto, por lo que instan a Irán a "cesar inmediatamente sus amenazas" respecto al estrecho de Ormuz, incluyendo la colocación de minas en el paso comercial, los ataques con drones y misiles y "otros intentos de bloquear" el paso.

Recalcan así que la libertad de navegación es un principio fundamental del derecho internacional, y advierten de que los efectos de las acciones de Irán "se sentirán en todas las partes del mundo, especialmente entre los más vulnerables".

La interferencia en el transporte marítimo internacional y la interrupción de las cadenas globales de suministro energético "constituyen una amenaza para la paz y la seguridad internacionales", han avisado. "Pedimos una moratoria inmediata y completa sobre los ataques contra infraestructuras civiles, incluidas las instalaciones de petróleo y gas", han subrayado estas seis potencias, que recalcan que la seguridad marítima y la libertad de navegación "benefician a todos los países" por lo que piden respeto al Derecho Internacional y a la seguridad internacional.

El martes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, descartó que el país se vaya a sumar a la misión propuesta por el presidente de Estados Unidos para reabrir el estrecho de Ormuz, una línea que siguieron otros líderes como los primeros ministros de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, y Polonia, Donald Tusk, todos socios de la OTAN y a los que Trump ha presionado para que contribuyan a una eventual operación naval.