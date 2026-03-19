Ya disponible en español la función para crear presentaciones a partir de documentos con la IA de Adobe Studio

Adobe ha lanzado en español la función para crear presentaciones a partir de documentos, impulsada por las capacidades de inteligencia artificial (IA) integradas en la herramienta Adobe Studio, además de lanzar en beta pública los Modelos personalizados de Firefly permitiendo a los creadores probar a personalizar sus propios modelos de IA.

La compañía presentó en enero de este año nuevas funciones impulsadas por IA para las aplicaciones de Acrobat Studio y Express, entre las que destacó la posibilidad de generar presentaciones y pódcast de forma automática a partir de documentos.

Esta función permite solicitar a la IA analizar y resumir el contenido de los archivos para que, de forma automática, los utilice para generar una presentación. Sin embargo, se lanzó inicialmente en inglés y, ahora, Adobe ha extendido su compatibilidad con el idioma español.

De esta forma lo ha compartido la compañía en un comunicado recogido por Europa Press, donde ha matizado que con la nueva función de Generar presentaciones en Acrobat Studio disponible en español, los usuarios podrán subir los documentos que se quieran incluir en la presentación en este idioma a 'PDF Spaces', ya sean informes, fichas de producto o páginas web.

Tras ello, bastará con solicitar a la IA que genere un esquema a partir de dicha información y, tras ello, crear una presentación visual con una serie diapositivas con los puntos clave. Además, el usuario puede personalizar el diseño, la duración y el tono de la presentación. Todo ello en unos minutos y "sin necesidad de ser expertos en diseño de presentaciones".

LOS MODELOS PERSONALIZADOS DE FIREFLY EN BETA PÚBLICA

Por otra parte, en lo relativo a la familia de modelos de IA de Adobe Firefly, la compañía ha lanzado en versión de beta pública los Modelos Personalizados de Firefly, de manera que los creadores puedan utilizar su propio contenido para entrenar sus modelos.

Esta opción, presentada en octubre del pasado año, en el marco de la conferencia anual Adobe MAX, se lanzaron inicialmente en fase de beta privada, con la idea de permitir a los usuarios generar sus propios modelos de IA y, en base a ello, generar series completas de recursos con coherencia visual y un estilo único.

Ahora, los usuarios podrán comenzar a probar esta capacidad de personalización al ponerla a disposición con la beta pública, tal y como ha recogido The Verge y se muestra en la página de ayuda de Adobe, donde detalla algunas pautas para "preparar y crear modelos personalizados de forma eficaz".

Esta opción pretende facilitar los flujos de trabajo para los creadores, dado que servirán como una base preservar una misma coherencia visual en los proyectos, por ejemplo, aprendiendo detalles como el estilo fotográfico, el estilo de ilustración, el grosor de los trazos, las paletas de colores, los tonos de iluminación o el carácter de personajes e ilustraciones.

Como resultado, a la hora de trabajar con un amplio volumen de creaciones, el modelo podrá proporcionar cambios, integrar elementos o realizar mejoras en base al entrenamiento previo con las características concretas del creador. Estos modelos pueden resultar útiles, por ejemplo, a la hora de crear personajes para una serie animada.

Para entrenar al modelo personalizado de Firefly, los usuarios deberán compartir su material utilizando archivos JPN o PNG, al menos entre 10 y 30 imágenes variadas de alta calidad que muestren el estilo y el concepto específico de lo que se desee crear.

"Una vez entrenado, tu modelo personalizado pasa a formar parte de tu flujo de trabajo. Puedes generar nuevas ideas alineadas con tu estética, reutilizar el modelo a través de proyectos, briefs y campañas, y producir a gran escala sin perder lo que hace que tu trabajo sea distintivo", ha explicado la compañía, como ha recogido el medio citado.