Gobierno argentino denuncia a ultra de Boca por amenazas contra la ministra de Seguridad

Buenos Aires, 1 nov (EFE).- El Ministerio de Seguridad argentino denunció al líder ultra del club Boca Juniors, Rafael Di Zeo, por presuntas "amenazas e intimidación pública" contra la titular de la cartera, Patricia Bullrich, según informaron este viernes fuentes oficiales.

"La denuncia, presentada en el día de hoy, se basa en los audios difundidos en las últimas horas en los que se escuchan amenazas de Di Zeo dirigidas a la ministra Patricia Bullrich e integrantes del Ministerio de Seguridad", indicó el organismo en un comunicado.

La presentación judicial contra el líder de ‘La 12’, grupo ultra del club Xeneize, surgió a raíz de una publicación periodística del portal de noticias Infobae, que difundió un audio adjudicado a Di Zeo en el cual habla de “ir a la guerra” contra la ministra de Seguridad.

El motivo sería por una sanción que impidió acceder al estadio a dos miembros de su grupo durante un reciente partido contra Gimnasia y Esgrima, durante el cual el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, intervino personalmente para calmar a una afición que estaba a punto de enfrentarse contra la Policía.

“¿Qué quiere? ¿Que vayamos a la guerra? Vamos a la guerra. Que haga lo que quiera", habría expresado Di Zeo sobre Bullrich.

“Si la señora sigue haciendo lo que ella quiere de esa manera, bueno, que lo haga de esa manera... Nosotros a vamos a hacer la nuestra, vamos a hacerle quilombo (conflicto) a Tribunas Seguras”, se le escucha decir, en alusión al programa implementado por el Ministerio para regular y prevenir actos de violencia en los estadios del fútbol argentino.

Otro de los amenazados fue el director de seguridad en eventos deportivos de la cartera de Seguridad, Franco Berlín.

“Cuando vengan a la cancha le vamos a pegar a los del Ministerio. Le vamos a hacer eso... Donde enganchamos a Berlín, ahí en Puerto Madero (barrio de Buenos Aires) va a cobrar", se escucha en el audio, en referencia a posibles agresiones contra el funcionario.

Más allá de la denuncia en la Justicia por parte del ministerio, Bullrich respondió a la difusión de la grabación de audio a través de su perfil de la red social X: "Di Zeo, a mí no me amenaza nadie. Ahora no solamente tenés restricción para entrar a las canchas, sino que te hacemos una denuncia penal por amenazas e intimidación pública". EFE