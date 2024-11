Gloria Camila matiza sus palabras sobre Rocío Carrasco

Hace unas semanas conocíamos que Gloria Camila Ortega Jurado ha denunciado a su expareja, Kiko Jiménez, por acoso y presunto maltrato psicológico. Una medida judicial que tomó el pasado mes de junio, pero que no ha salido a la luz hasta ahora.

Aunque en su día relató lo mal que lo había pasado por los ataques del influencer en televisión, nunca había hablado abiertamente de ello... y este viernes se le ha preguntado por ello y ha dejado claro que "en ese tema no voy a entrar. Perdóname, pero están en proceso judicial y ya está".

Además, después de asegurar hace unos días que no tiene ningún sentimiento hacia su hermana, Rocío Carrasco, porque "no se puede querer algo que no se tiene", quiso matizar sus palabras.

La joven comentaba que "no era un zasca, era... Simplemente me preguntaste si quiero y te dije, no se puede querer algo que no se ha tenido. O sea, tampoco era un zasca ni nada en contra de nada, creo que es una frase que es una realidad".

En multitud de ocasiones, la hija del torero ha explicado que lleva años sin tener contacto con su hermana y después de todo lo que ha pasado públicamente en su familia, parece que es irrecuperable, al menos por el momento, el amor entre ellas.