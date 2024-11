Fittipaldi, nada sorprendido con la agresividad de Verstappen en pista: "Siempre fue así"

São Paulo, 1 nov (EFE).- Emerson Fittipaldi, leyenda del automovilismo brasileño, reconoció este viernes no estar sorprendido con la agresividad en pista del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y vaticinó un final de temporada "muy competitivo" y "espectacular".

"Siempre condujo así, no es algo de este año. Conduce como siempre. No he visto nada diferente", afirmó el bicampeón mundial de Fórmula Uno (1972 y 1974) en declaraciones a EFE en el 'paddock' del circuito de Interlagos, donde se disputa el Gran Premio de São Paulo.

El triple campeón mundial y actual líder de la clasificación de pilotos está siendo objeto de fuertes críticas tras protagonizar una lucha encarnizada con el británico Lando Norris, al que tiene ya a 47 puntos, en el Gran Premio de México de la semana pasada.

'Mad Max' echó de la pista y contactó hasta en dos ocasiones con el monoplaza de Norris (McLaren) para intentar adelantarlo, maniobras por las que recibió una sanción de 20 segundos.

"Ha sido así a lo largo de toda su carrera", insistió el también campeón de Fórmula Indy (1989) y bicampeón de las 500 millas de Indianápolis (1989 y 1993).

Sobre esta controversia también opinó recientemente el expiloto británico Damon Hill, quien puso en duda la capacidad del neerlandés para disputar una carrera de forma justa.

En medio de esa creciente tensión entre Max y Norris, Fittipaldi espera una recta final de campeonato "muy competitiva" y espectacular".

"McLaren y Ferrari crecieron mucho y Red Bull sigue luchando", analizó el expiloto brasileño.

El Gran Premio de São Paulo se disputa este fin de semana en el circuito de Interlagos y de nuevo tendrá formato 'sprint'.

A falta de cuatro carreras para el final, Verstappen lidera la clasificación de pilotos, con una ventaja de apenas 47 puntos sobre un Norris en fase creciente. EFE