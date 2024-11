Amazon MGM Studios adquiere el filme 'American Speed' con Tom Holland y Austin Butler

Los Ángeles (EE.UU.), 1 nov (EFE).- Amazon MGM Studios adquirió el filme 'American Speed' que será protagonizado por Tom Holland y Austin Butler, informó el medio especializado Deadline.

La cinta seguirá la historia basada en hechos reales de los hermanos Whittington, conductores de autos de carrera, y será producida por el ganador del Óscar, Charles Roven ('Oppenheimer') a través de su sello Atlas Entertainment.

El guión está siendo desarrollado por Daniele Wiedenhaupt ('Open Grave') y se centra en la vida de tres pilotos de carreras famosos, dos de los cuales fueron parte del escándalo la International Motor Sports Association (IMSA) de los años 1980, en el que varios corredores fueron acusados ​​de financiar sus actividades de carreras con ganancias del contrabando de drogas, lavado de dinero o evasión de impuestos, adelantó la publicación.

Recientemente, Holland anunció que el director estadounidense Destin Daniel Cretton ('Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings') llevaría las riendas de la próxima película de Spiderman, de la que será protagonista, cuyo estreno está previsto para 2026.

Además, el actor de 'Uncharted' coprotagonizará junto a Matt Damon la próxima película de Christopher Nolan, que aun se mantiene en secreto.

Por su parte, este año Butler estrenó 'Bikeriders', protagonizó la serie de Apple TV+ 'Masters of the Air' y actualmente está filmando el thriller 'Caught Stealing', de Darren Aronofsky. EFE