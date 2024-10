El argentino Demichelis celebra el espectáculo de bengalas de los hinchas de River Plate

Monterrey (México), 31 oct (EFE).- El argentino Martín Demichelis, entrenador de los Rayados del Monterrey del fútbol mexicano, celebró este jueves el recibimiento con un espectáculo de bengalas que los hinchas del River Plate le hicieron a su equipo en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores.

“No dudaba del hincha de River, el día previo también hizo un gran ofrecimiento de cariño al plantel y en el partido no esperaba menos, la escenografía fue hermosa y gracias a Dios no pasó nada; las sanciones no dependen de mí y no me toca opinar”, explicó en una rueda de prensa el antiguo central y estratega del River argentino.

Los 'millonarios' se quedaron fuera de la final de la Copa Libertadores el martes pasado, luego de perder por 0-3 la serie semifinal ante el Atlético Mineiro brasileño, que disputará el título ante el Botafogo en noviembre.

Previo al duelo de vuelta, los aficionados del River colmaron las tribunas de su estadio, el Monumental, y usaron fuegos artificiales blancos y rojos, los colores del club, una acción que cubrió el inmueble, pero que provocó una clausura del escenario por parte de la Agencia de Control Gubernamental (AGC), dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por uso no autorizado de pirotecnia.

Los Rayados de Demichelis pasan por un momento complicado en el torneo Apertura 2024, luego de sumar apenas una victoria en sus últimos cinco partidos, que los tienen en riesgo de salir de la zona de clasificación directa a los cuartos de final.

El Monterrey es cuarto con 25 puntos, posición que lo deja cerca de salir de los seis que librarán la repesca y avanzarán directo a la ronda de los ocho mejores. Con tres partidos restantes en la fase regular, los Rayados no deben dejar escapar puntos. Su siguiente juego será este sábado ante el Atlas.

“Se ha elevado la tensión porque ya no hay margen de error. Creo en mis jugadores, confío en el grupo que no se va a esconder, va a dar la cara”, agregó Demichelis, que desde que asumió el banquillo del Monterrey en agosto pasado ha obtenido tres victorias, cuatro empates y tres derrotas. EFE