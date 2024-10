Trump reconoce que el comediante que definió Puerto Rico como "isla de basura" en su mitin no debería haber ido

El expresidente estadounidense y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha reconocido que el comediante Tony Hinchcliffe, quien calificó a Puerto Rico como una "isla de basura" en un mitin del magnate, "probablemente" no debería haber participado, después de que su comentario provocara una ola de críticas en el país.

"No sé si es un gran problema o no, pero no quiero que nadie haga bromas desagradables o estúpidas. Probablemente no debería haber estado allí", ha declarado Trump este martes en un mitin en Allentown, Pensilvania.

El expresidente ha insistido en que es querido en Puerto Rico, y que él les quiere a ellos, y ha recordado que cuando él gobernaba ayudó a sus habitantes con las devastadoras consecuencias del huracán María, un ciclón que azotó a la isla y dejó casi 3.000 muertes.

"He tenido grandes relaciones con los hispanos, pero he tenido una relación realmente buena con Puerto Rico y la gente de Puerto Rico, ellos me aman. Cada vez que salgo, veo a alguien de Puerto Rico, me dan un abrazo y un beso", ha aseverado.

LA REACCIÓN DE BIDEN

El presidente estadounidense, por su parte, ha calificado el chiste del comediante como "basura": "Hoy mismo me referí a la retórica odiosa sobre Puerto Rico que profirió el partidario de Trump en su mitin en el Madison Square Garden como basura, que es la única palabra que se me ocurre para describirla", ha dicho en su cuenta de la red social X.

"Su demonización de los latinos es inconcebible. Los comentarios en ese mitin no reflejan quiénes somos como nación", ha agregado.

Después del comentario vertido en el mitin del republicano, en el que Hinchcliffe calificó a Puerto Rico como una "isla flotante de basura en medio del océano", varios artistas y personalidades, entre ellos, Bad Bunny, Jennifer López o Ricky Martín, difundieron mensajes de apoyo y pidieron el voto para Kamala Harris. Tras ello, el equipo de campaña de Trump se distanció de las palabras del comediante.