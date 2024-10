La Relatora de la ONU en Palestina dice que EE.UU. "facilita lo que Israel hace en Gaza"

Naciones Unidas, 30 oct (EFE).- La relatora de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, dijo este miércoles no estar "sorprendida" de que Estados Unidos la descalificara el martes como "no apta para el cargo", ya que este país tiene "un conflicto de intereses" con cualquiera que critique a Israel.

"No me sorprende que ataquen a cualquiera que hable de los hechos que se están produciendo en Gaza, y lo hacen (EE.UU.) de forma tan brutal porque se sienten interpelados, porque Estados Unidos no es un mero observador, sino que está facilitando lo que Israel ha estado haciendo" en Gaza, dijo hoy Albanese en una rueda de prensa.

La embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, expresó el martes en su cuenta de X que Albanese no era apta para su cargo y afirmó que la ONU "no debería tolerar el antisemitismo en un funcionario contratado para promover los derechos humanos".

Albanese subrayó que, si bien todos los relatores especiales de la ONU reciben críticas de los países que investigan, la peculiaridad de su rol es que Israel "es el único estado que está absolutamente protegido por la mayor parte de Occidente, lo que se llama el bloque colonial central".

En la conferencia de prensa de este miércoles, la relatora recibió varias preguntas sobre los ataques que ha estado recibiendo desde que asumió el cargo -incluida la prohibición de entrar en Israel-, tras lo que pidió a los periodistas centrarse en la población palestina: "Esto no es sobre mí. La cuestión es que los palestinos corren el riesgo de ser expulsados de sus tierras".

"Que piensen lo que quieran de mí, yo seguiré haciendo mi trabajo hasta que se acabe mi mandato", aseveró, haciendo referencia a las acusaciones de antisemita que ha recibido desde que empezó el conflicto.

Y ante los constantes ataques que la acusan de posicionarse del lado de Palestina, expresó que la ONU no exige a un experto independiente que sea neutral, sino "imparcial": "Díganme en qué soy parcial, porque soy la única relatora especial que ha investigado las violaciones del derecho internacional cometidas por Hamás".

En la conferencia, la relatora presentó su último informe, 'Genocidio como supresión colonial', y subrayó que desde 1967 Israel ha sido capaz de "incautar y adquirir todos los bienes dejados por los palestinos que se han visto desplazados". EFE