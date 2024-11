Victoria Federica responde con un portazo a las preguntas sobre el beso en la frente de Topuria al Rey Juan Carlos

Últimamente no hay sarao que se precie que no cuente con la presencia de Victoria Federica. Convertida en uno de los rostros más codiciados del momento por las marcas, la hija de la infanta Elena continúa acaparando todos los flashes en los photocalles de las fiestas más exclusivas de la capital, y este lunes, con el recuerdo todavía en mente del impecable papel de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía en la entrega de los Premios Princesa de Asturias, no se ha perdido la entrega de los premios 'Women of the Year' de la revista Harper's Bazaar.

Pura sofisticación con un sobrio vestido negro con silueta en A, escote halter y cuello joya, la sobrina de Felipe VI ha compartido una noche muy especial con celebrities de la talla de Jerry Hall, Elisabeth Hurley, Aitana, Ester Expósito, Carmen Lomana, Laura Matamoros o Juana Acosta, pero una vez más ha dado plantón a la prensa y ha evitado acercarse a los reporteros para evitar las preguntas sobre su familia.

Y es que mientras los Reyes Felipe y Letizia se encontraban en Oviedo junto a sus hijas, el Rey Juan Carlos reaparecía con Froilán en Abu Dabi en el combate en el que Ilia Tipuria se ha impuesto a Max Holloway en el evento UFC 308 celebrado en el Etihad Arena.

Una victoria que el boxeador hispano-georgiano celebraba plantando un espontáneo beso en la cabeza al Emérito, que reaccionaba entre risas al inesperado gesto del campeón mundial de peso pluma.

Pero ni sobre el Rey Juan Carlos ni sobre los Premios Princesa de Asturias. Fiel a su actitud esquiva ante las cámaras, Victoria abandonaba la fiesta haciendo oídos sordos a las preguntas sobre el beso del boxeador a su abuelo, y sobre la aplaudida e impecable actitud de la Princesa Leonor en Oviedo.

Eso sí, muy amable la influencer accedía a los deseos de un fan de hacerse un selfie con ella y, tras posar para la fotografía con su mejor sonrisa, contestaba a Europa Press dando un sonoro portazo a la puerta del vehículo que la llevaría de nuevo a su casa.