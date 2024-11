Universal Music se une a Klay Vision para crear una herramienta GenAI musical ética y respetuosa con el 'copyright'

Universal Music Group (UMG) ha establecido un acuerdo de colaboración con la empresa de Inteligencia Artificial (IA) Klay Vision con el objetivo de crear una herramienta de IA generativa musical ética y respetuosa con el 'copyright' de artistas y compositores.

Ambas compañías buscan impulsar una nueva generación de experiencias musicales creativas, así como nuevas vías de monetización para los artistas y otros titulares de derechos en grandes discográficas y sellos independientes.

Lo harán con un nuevo modelo musical de gran tamaño, KLayMM, que se presentará en los próximos meses como una herramienta de IA generativa capaz de ofrecer "una experiencia musical nueva a intuitiva", así como "un producto que revolucionará la forma en que al gente piensa sobre la música", según se apunta en un comunicado.

UMG y Klay Vision han subrayado la necesidad de crear modelos musicales de IA generativos de manera ética y respetuosa con los derechos de autor, de nombre y de imagen. Gracias a esto, se reducirá "drásticamente la amenaza a los creadores humanos", tal y como se indica en el texto.

Universal también ha indicado que Klay está desarrollando un ecosistema global para albergar experiencias y contenido impulsados por IA, incluida la atribución "precisa" de créditos, y no competirá con los catálogos de artistas en los servicios de música tradicionales.

Conviene mencionar que no es la primera vez que Universal demuestra interés en herramientas como ésta, ya que hace un año se supo que se había unido a Google para crear una que le permitiera crear canciones con IA de forma legítima, compensando a sus creadores por los derechos de autor.

Fue en agosto del año pasado cuando fuentes cercanas a ambas compañías confirmaron la existencia de este proyecto a Financial Times, momento en que también matizaron que el lanzamiento de esta herramienta de monetización de contenidos no era inminente y que no se había comenzado a desarrollar. Desde entonces, no ha habido novedades relacionadas con esta función y ninguna de las dos ha confirmado que estén trabajando en ello.

Tan solo unos meses antes Universal había denunciado junto a Sony Music Entertainment y Warner Records; y en nombre de la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA, por sus siglas en inglés) a las empresas Suno y Udio por entrenar sus modelos de IA con canciones originales de sus catálogos.