Moody's asigna a Codere un rating corporativo de 'Caa2' tras completar su plan de recapitalización global

La agencia Moody's ha asignado este martes a la casa de apuestas Codere un rating de 'Caa2' para su calificación corporativa (CFR) y de 'Caa2-PD' con probabilidad de incumplimiento (PDR) a Codere Group Topco, según ha informado este martes a cuenta de la llegada a término del proceso de recapitalización de la multinacional.

Asimismo, se ha retirado la 'C' de CFR y la 'C-PD/LD' de PDR a Codere Luxembourg 2 S.a.r.l. Moody's ha eliminado la calificación 'Caa1' de los bonos garantizados supersénior respaldados con vencimiento en 2025 emitidos por Codere Finance 2 (Luxembourg), S.A., al igual que el rating 'C' de los bonos garantizados supersénior respaldados con vencimiento en 2026 emitidos por Codere Finance 2, así como la nota 'C' de los bonos subordinados PIK respaldados con vencimiento en 2027 emitidos por Codere New Holdco S.A.

Codere informó el pasado 16 de octubre de que había completado "con éxito" su proceso de recapitalización global, lo que le habría llevado a iniciar una nueva etapa de estabilidad financiera y crecimiento estratégico para la compañía, tras reducir un 86% su deuda bruta corporativa, hasta los 190 millones de euros.

La compañía destacó que dicha operación histórica proporcionó una solución "integral y definitiva" para fortalecer la estructura de su capital, garantizando la estabilidad a largo plazo y asegurando la viabilidad y el crecimiento del grupo bajo su nuevo plan estratégico.

Con dicha recapitalización, Codere redujo su deuda bruta corporativa de alrededor de 1.400 millones de euros a, aproximadamente, 190 millones. Esto se tradujo en una deuda neta consolidada de unos 65 millones de euros, equivalente a 0,5 veces el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de 2023, antes de IFRS16.

Además, la empresa recibió una inyección cercana a los 60 millones de euros de nueva liquidez que contribuirá a impulsar el plan de negocios y reforzar la solvencia y salud financiera.