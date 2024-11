THE SURREY, A CORINTHIA HOTEL ABRE EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK SOBRE EL UPPER EAST SIDE

NUEVA YORK, 28 de octubre de 2024

Bajo la gestión de Corinthia Hotels, el nuevo hotel trae las buenas vibraciones a la 76th street con Madison avenue

NUEVA YORK, 28 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- The Surrey, A Corinthia Hotel, abre hoy bajo su apodo icónico, aportando un nuevo diseño y una experiencia de ultra lujo a una de las localizaciones mas codiciadas en el Upper East Side. El edificio de 16 pisos será el primer establecimiento en Norteamérica para Corinthia Hotels. Propiedad de Reuben Brothers lideres globales en desarrollo inmobiliario y capital privado con interiores sorprendentes a cargo de Martin Brudnizki y su estudio MBDS, The Surrey ha sido completamente transformado para albergar 70 habitaciones, 30 suites y 14 residencias privadas. Es la casa del primer establecimiento en New York del encantador restaurante Casa Tua y de la paz del Surrey Spa que cuenta con productos de Sisley Paris, ofreciendo una experiencia única tanto para creadores de tendencia internacionales, así como para los Neoyorquinos locales.

"The Surrey, un Hotel Corinthia, ha recurrido a visionarios líderes en gastronomía, spa, diseño y arquitectura para brindar una sensación de vitalidad al Upper East Side de Manhattan", dijo Pradeep Raman, director general de The Surrey. "Nuestro objetivo es ser un pilar cultural de nuestro vecindario y contribuir al tejido dinámico y en constante evolución de la moda, la creatividad y el arte que nos rodea".

Estamos increíblemente orgullosos de que nuestra primera apertura en Norteamérica sea tan emblemática como The Surrey, una localización que ha estado esperando su próximo capítulo", dijo Simon Casson, CEO de Corinthia Hotels. "Vemos este hotel como una carta de amor a Nueva York y un faro del espíritu creativo de la ciudad. A medida que nos embarcamos en un crecimiento global, The Surrey es en muchos sentidos un nuevo buque insignia, representativo del cálido espíritu familiar de Corinthia que hace que todos los huéspedes se sientan como en casa".

DISEÑO DE UBICACION

El hotel, ubicado en East 76th Street, cuenta con espacios públicos y habitaciones diseñados por el equipo de diseño de MBDS con sede en Londres y Nueva York, en los que se combinan influencias pasadas con la sofisticación contemporánea. El diseño evoca una sensación residencial y rinde homenaje a Nueva York con detalles como candelabros de Murano hechos a mano y muebles hechos a medida. Las texturas en todo el hotel, desde el mobiliario hasta los acabados de las paredes, añaden una dimensión lujosa y sensorial a los espacios.

Las suites del hotel están inspiradas en los puentes de Central Park. Incluyen la suite "Bethesda Grandeur", la suite "Pine Bank Bridge", la suite "Greywacke Heritage" y la suite "The Surrey", que presentan elementos de diseño que rinden homenaje a sus homónimos. Las molduras de techo reflejan el estilo arquitectónico de cada puente, mientras que las ilustraciones de los puentes se encuentran dentro del gran armario de cada suite. Estas espaciosas habitaciones cuentan con elegantes salas de estar, lujosas camas y opulentos baños. Los huéspedes que se alojen en estas suites pueden optar por un servicio de mayordomo exclusivo y gratuito para una estancia perfecta y altamente personalizada.

CASA TUA ATERRIZA EN NUEVA YORK

Casa Tua, el famoso grupo de restaurantes fundado por Miky y Leticia Herrera-Grendene, estrena su primera ubicación en Nueva York en The Surrey, A Corinthia Hotel, como socio exclusivo de restauración. Diseñado por el renombrado arquitecto italiano Michele Bonan, el diseño del restaurante combina lujos modernos con influencias de la Florencia natal de Bonan, con muebles italianos personalizados y una colección de arte seleccionada por Miky y Leticia. Junto al lobby del hotel, el lounge Casa Tua ofrece una selección durante todo el día de bebidas, cafés y cócteles. La experiencia Casa Tua continua en el segundo piso del hotel con un club privado para miembros. La carta de Casa Tua rinde homenaje a los variados sabores de la cocina italiana y mediterránea. Abierto para desayuno, almuerzo y cena los siete días de la semana, el restaurante incluye una mesa de chef semiprivada.

EL DESTINO DE BIENESTAR DEL UPPER EAST SIDE

Un nuevo destino de bienestar llega al Upper East Side: The Surrey Spa con Sisley Paris. Corinthia Hotels se ha asociado con la lujosa marca francesa de lifestyle Sisley, reconocida por su experiencia en fitocosmética (que combina los mejores ingredientes vegetales con ciencia de vanguardia) para ofrecer tratamientos centrados en el rejuvenecimiento, el antienvejecimiento y la relajación. La carta de tratamientos del spa, incorporan productos Sisley, incluido el exclusivo tratamiento facial reafirmante "Black Rose". El Surrey Spa incorpora dos salas de tratamiento, una sala de vapor, sauna, sala de relajación con sal, ducha sensorial, un gimnasio diseñado por AMP y una tienda de artículos Sisley. El spa se conecta a una discreta terraza al aire libre.

UNA GALERÍA DE ARTE VIVA

A pocas manzanas de algunos de los museos más famosos del mundo, el arte juega un papel central en el diseño y la experiencia de los huéspedes de The Surrey. El hotel ha colaborado con el equipo de expertos de la Galería VISTO, con sede en París, para seleccionar una colección de arte que utiliza la ciudad como tema unificador. Diseñada para sentirse como un conjunto personal, la colección celebra el centenario del hotel con piezas creadas por un crisol de artistas de Nueva York desde la década de 1920. Obras de neoyorquinos nativos, creativos internacionales radicados en Nueva York, así como artistas inspirados por la energía incomparable de la ciudad llenan las paredes con narraciones visuales.

ACERCA DE CORINTHIA HOTELS

Fundada en Malta en 1968, Corinthia Hotels es una compañía hotelera global con una cartera de lujo en expansión. Corinthia ha sido pionero en el género de hoteles "Grand Boutique", combinando la elegancia con la energía de un hotel boutique lifestyle. Desde el primer Corinthia Palace en Malta hasta hoteles en Londres, Lisboa y Budapest, la compañía está desarrollando propiedades emblemáticas en Nueva York, Roma, Bruselas, Bucarest, Doha y Riad, junto con complejos turísticos en Maldivas y mucho más. Combinando el alma mediterránea con ofertas culinarias y de bienestar de primer nivel y un servicio auténtico, Corinthia sigue siendo líder en el sector hotelero con planes ambiciosos para fortalecer aún más su posición en el lujo global. Corinthia.com

