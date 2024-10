Ana Herminia responde, con una sonrisa y un significativo gesto, al último dardo de Bárbara Rey

Todavía en una nube y haciendo oídos sordos a las críticas, que no han conseguido empañar su felicidad, Ana Herminia retoma la normalidad tras su romántica boda con Ángel Cristo Jr. el pasado 17 de octubre. Ya recuperada del dolor de lumbago que sufrió tras darlo todo en la pista de baile durante la fiesta posterior a su 'sí quiero', aunque con una afonía que no ha impedido que cumpla con sus quehaceres, la venezolana ha aprovechado su salida con su amigo Ricky a un supermercado cercano a su domicilio para responder al último dardo de Bárbara Rey.

Y es que aunque no ha hecho mención a su hijo ni a su nuera, la vedette compartió un demoledor mensaje horas después de que la pareja se sentase en el plató de '¡De Viernes!' para contar al detalle su enlace. "El peor pecado que puede tener un ser humano es la ingratitud, toda persona que no sea agradecida con aquellas personas que se han portado de maravilla, que les han ayudado a lo largo de su vida o en muchos momentos difíciles, que son ingratos, no las quiero en mi vida, nunca, son las peores personas" sentenciaba en sus redes sociales la madre de Sofía Cristo.

Un ataque con el que Bárbara vuelve a la carga después de conocerse que se ha admitido a trámite en un juzgado de Marbella la demanda civil que ha interpuesto contra Ángel por vulnerar su derecho al honor y a la intimidad, y por un presunto delito de revelación de secretos, por la filtración de sus audios privados con el Rey Juan Carlos.

La reacción de Ana Herminia al escuchar que su suegra ha insituado que son personas ingratas y desagradecidas, indiferencia absoluta, aunque no ha podido evitar que se le escapase una risa y un gesto de extrañeza, dejando entrever que no se da por aludida con el mensaje de Bárbara.

Mucho más contundente se ha mostrado cuando ha exclamado "¡ay no qué pesadilla!" cuando le hemos preguntado por la demanda de la vedette a su hijo, despreocupada ante las consecuencias legales que podría tener para Ángel haber hecho público un material tan comprometedor de su madre.

Además, Ana Herminia no ha podido contener la risa cuando le hemos preguntado por las declaraciones de Bárbara afirmando que ella también tiene una hernia pero no por bailar sino por las palizas que le daba su exmarido, Ángel Cristo, aunque ha preferido no contestarle haciendo suyo el dicho "no hay mayor desprecio que no hacer aprecio"

Y si al hablar de Bárbara se ha mostrado impasible, no ha sido así cuando le hemos preguntado por el testimonio de una examiga suya que ha asegurado en 'Fiesta' que tuvo relaciones con varias personas conocidas porque su interés era hacerse famosa. "Tanta fama que después de 45 años me tocó porque me tenía que tocar... Imagínate, con una lista increíble, debajo de las piedras" ha respondido entre risas, confesando que no le duele que salgan a hablar de ella porque "esas nunca fueron mis amigas".