Rusia y Ucrania vuelven a cruzar ataques nocturnos con el lanzamiento de más de 200 proyectiles

Responsables ucranianos y rusos han informado este sábado de cuantiosos daños materiales y bajas civiles causadas por los ataques con drones ocurridos durante la noche, incluyendo un ataque a un hospital de maternidad en la ciudad de Odesa, a orillas del Mar Negro.

Dos hombres murieron en la ciudad de Krivói Rog, en la región de Dnipropetrovsk, al sur de Ucrania, según la administración militar local. Dos personas resultaron heridas y una planta industrial sufrió daños e incendios.

Una persona murió en un ataque con drones en la región central de Poltava, mientras que las autoridades de Odesa informaron de una persona fallecida y once heridas tras un ataque ruso. "El enemigo ha atacado una vez más la infraestructura civil de la ciudad", declaró Serhi Lisak, jefe de la administración militar de Odesa.

En un distrito, el techo de una clínica de maternidad fue alcanzado, escribió en una publicación en Telegram. "Afortunadamente, el personal y los pacientes pudieron llegar a un refugio a tiempo", añadió Lisak. Dos plantas de un edificio residencial de varios pisos también sufrieron daños parciales.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó los ataques, afirmando que solo en Odesa más de 60 drones habían sido atacados. "Esto no tiene ningún sentido militar; es puro terror contra la vida civil", declaró en Telegram, publicando fotos de los daños. "Cada ataque de este tipo demuestra que Rusia no quiere poner fin a la guerra. Por lo tanto, cualquier reducción de la presión sobre Rusia es peligrosa", advirtió Zelenski.

RUSIA: 155 DRONES UCRANIANOS DERRIBADOS

Mientras tanto, funcionarios de varias regiones de Rusia informaron de nuevos ataques a gran escala con drones ucranianos. En la región de Yaroslavl, un niño murió en su casa, según informó el gobernador Mijail Yevraev.

Los padres fueron trasladados al hospital con heridas graves. Una mujer de la casa vecina también resultó herida.

Los ataques ucranianos también se produjeron en Chapayevsk, en la región meridional de Samara, donde, entre otros objetivos, fue atacada una instalación crucial para la producción de misiles.