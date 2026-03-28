El PP alerta de que el FMI señala al Gobierno por sus políticas "erradas" en vivienda y productividad

El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, ha aseverado este sábado que el reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la economía española señala al Gobierno por sus políticas "erradas" en vivienda, productividad de la economía y exceso de gasto público.

En dicho informe, el organismo internacional enfrió sus previsiones para España a un crecimiento del 2,1% del PIB en 2026 y al 1,8% en 2027 por la guerra de Irán, que afectará principalmente por el aumento del precio del petróleo. Asimismo, recomendó a España emprender una acción "contundente" para paliar la crisis de vivienda y otras acciones para reformar el mercado laboral y mejorar la productividad.

En opinión de Nadal, la hoja de ruta del Ejecutivo "está erosionando su poder adquisitivo a través de los impuestos" y una política "desaforada" de gasto público. Así, considera que el informe traslada que la política del gobierno de España "no está garantizando" que suban los salarios de las clases medias.

"HAY QUE AUMENTAR LA OFERTA DE VIVIENDA"

Además, el 'popular' ha criticado que "la política de vivienda del gobierno es total y absolutamente errada" al mantener "el control de alquileres" cuando, según el FMI, "lo que hay que hacer es aumentar la oferta de vivienda". "Justo lo contrario de lo que está haciendo el Gobierno, que lo único que hace es intervenir precios y reducir la oferta", ha lamentado el vicesecretario de Economía del PP en un video remitido a los medios.

A renglón seguido, ha puesto el foco sobre los problemas de productividad de la economía y ha alertado de que sin productividad "no puede haber salarios altos ni puede haber bienestar social". Entre los problemas que explican ese problema de productividad, el dirigente ha apuntado al "exceso de regulación, altos impuestos y barreras burocráticas".

Por último, el vicesecretario ha indicado que el FMI también advierte de que "España tiene un problema de exceso de gasto" por parte de las administraciones públicas, lo que "hace a la economía española muy vulnerable" y "pone en peligro" el sistema de pensiones.