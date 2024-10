Abren colegios electorales en Bulgaria en unas parlamentarias anticipadas con los fondos europeos en juego

Este domingo a las 07.00 horas (hora local) han abierto los colegios electorales en Bulgaria, cuya población acude a las urnas por séptima vez en los últimos cuatro años en una votación con los fondos europeos en juego.

En total, son 6.601.262 los búlgaros inscritos en el censo electoral y los encargados de elegir con su voto a los 240 integrantes de la 51ª Asamblea Nacional en 31 distritos electorales multimandatarios (MIR), según datos de la agencia Novinite. Asimismo, la ciudadanía búlgara en el extranjero cuenta con 719 centros de votación habilitados en 57 países.

Estas elecciones se celebran de forma anticipada en un contexto marcado por la indiferencia de la población, después que la participación cayese a su mínimo histórico --menos del 34 por ciento-- en la cita electoral del pasado junio.

En esta ocasión, las encuestas auguran unos resultados similares a los de aquella vez, con tres formaciones a la cabeza, todas ellas de corte derechista y populista: el GERB (Ciudadanos para el Desarrollo Europeo de Bulgaria) del ex primer ministro Boiko Borisov, que parte como favorito, el Movimiento por los Derechos y Libertades (DPS) y Seguimos el Cambio-Bulgaria Democrática (PP-DB).

No obstante, no se descarta que dicha terna pueda verse modificada por el auge del partido prorruso Renacimiento, que ha ido creciendo en las últimas citas y apenas se quedó a un punto de PP-DB. Los sondeos prevén un Parlamento con presencia de hasta siete u ocho formaciones, en el que los partidos con mejor previsión casi no superan el 26 por ciento de los votos en una cámara de 240 escaños en la que se necesitan 121 para lograr la mayoría absoluta.

La jornada concluirá previsiblemente a las 20.00 horas (hora local), aunque las autoridades electorales del país contemplan una prórroga de una hora en caso de que queden electores a la espera de depositar su papeleta.