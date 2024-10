Shaila Dúrcal apuesta por la reconciliación entre Isabel Pantoja y su hija: "El momento adecuado"

Shaila Dúrcal siempre ha hablado maravillas de Isabel Pantoja. A principios de septiembre la hija de Rocío Dúrcal se subió con la tonadillera al escenario en su concierto en Valencia y, como ha contado, fue cariñosa, cercana y entrañable con ella, y juntas se emocionaron recordando sus vivencias de juventud con su madre.

Por eso, la cantante de rancheras prefiere mantenerse al margen tras el desgarrador relato de Isa Pantoja tras haber decidido poner punto y final a su relación con su madre, revelando algunos de los durísimos episodios que vivió en Cantora por la actitud de la familia Pantoja hacia ella.

Y aunque reconoce que no ha visto la entrevista, Shaila cree que es posible una reconciliación entre Isabel y su hija es posible si ambas ponen de su parte: "Es algo muy personal y yo la verdad no me meto. Con buena comunicación siempre se puedan arreglar las cosas". "Creo que en todas las familias existen esos momentos y creo que bueno, pues siempre deseo que se pueda recuperar la parte familiar. Les deseo lo mejor porque son una familia muy bonita y es una pena que haya momentos de estos" afirma.

"Isabel me hace estar conectada un poquito más con mi madre y la quiero mucho. Es de las pocas artistas que nos quedan así de grandes en este país. Y disfruté mucho poder estar con ella, cerquita de ella, siempre ha sido como extensión familiar de la vida de mi madre" confiesa, mostrando así su apoyo a la tonadillera.

Por otro lado, Shaila se ha pronunciado sobre el complicado momento que vive el hijo de Camilo Sesto, Camilo Blanes, al que conoce desde que eran niños. Y aunque asegura que hace años que no le ve, "le quiero mucho, es como parte de la familia también y pobrecito, espero que esté muy bien". "Le veo que él, dentro de todo, está feliz, está en paz. Y, bueno, pues eso es muy importante y, bueno, pues la gente que le queremos, queremos que tenga, que esté lo mejor posible, ¿no? Pero, bueno, pues la vida es difícil", añade, respetando su decisión de no dejarse ayudar por su madre Lourdes Ornelas "porque cada uno tiene su rumbo en la vida y hay que respetar también". "Y bueno, pues siempre deseándole todo lo mejor, que tenga mucha paz en el corazón y mucho amor. Lo quiero mucho" ha concluido.