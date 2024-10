Tesla espera lanzar su servicio de robotaxi en EE.UU. en 2025 a pesar de la tensión regulatoria

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, ha asegurado en las últimas horas que lanzará el servicio de transporte sin conductor --robotaxi-- en California y Texas (Estados Unidos) en 2025.

"Creemos que el año que viene podremos tener vehículos Tesla sin conductor", ha asegurado el empresario durante la presentación de resultados del fabricante de vehículos eléctricos para añadir que Tesla ya ofrece un servicio de transporte para sus empleados en la Bahía de San Francisco.

Sin embargo, según el Departamento de Vehículos Motorizados de California Tesla no tiene ni ha solicitado un permiso de prueba sin conductor para circular por sus carreteras, ni siquiera para poner en marcha su servicio de conducción autónoma total ('Full Self Driving')

Así, Musk ha reconocido en las últimas horas las posibles dificultades a las que se puede enfrentar en California para obtener el visto bueno de las autoridades a su robotaxi alegando que no es algo que "controlemos totalmente", pero asegurando que "me sorprendería si no obtenemos la aprobación el año que viene".

INVESTIGACIÓN ABIERTA

Y es que la semana pasada la Administración de Seguridad Vial de Estados Unidos abría una investigación federal contra Tesla para determinar si su sistema de conducción autónoma parcial es defectuoso tras haberse registrado cuatro accidentes, uno de ellos con un fallecido, en los que estuvieron involucrados sus vehículos.

En concreto, lo que buscan es evaluar las autoridades estadounidenses es si el sistema de Tesla es capaz de detectar y responder adecuadamente a los entornos de niebla y situaciones de baja visibilidad en la carretera.

En todo caso, la compañía planea implementar esta tecnología en Europa y China durante el primer trimestre de 2025, aunque todavía se encuentra pendiente de las aprobaciones regulatorias necesarias.

MEJORA DE BENEFICIOS

Estas previsiones del empresario de origen sudafricano llegan apenas unas horas después de que Tesla presentara los resultados de su tercer trimestre en el que registró un beneficio neto de 2.167 millones de dólares, un 17% más que hace un año.

En este sentido, el margen operativo de la compañía cerró el periodo en el 10,8%, lo cual supone 3,2 puntos porcentuales menos que en el mismo trimestre de 2023, cuando se situó en el 7,6%.

Por otro lado, la compañía incrementó sus ingresos hasta los 25.182 millones de dólares, lo que supone un repunte del 8% en el año.

El negocio automovilístico ingresó 20.016 millones, un 2% más que en el mismo periodo de 2023 y un 0,7% más que en el segundo trimestre de este mismo año.

Por otro lado, el resultado bruto de explotación (ebitda) ajustado hasta octubre fue de 4.665 millones de dólares, un 24% más que los 3.758 millones de dólares del tercer trimestre del año pasado.