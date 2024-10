María del Monte se planta tras su demoledor dardo a Isabel Pantoja en defensa de Isa Pi

Siempre discreta y hermética en lo que a su vida personal se refiere, María del Monte no ha dudado en incumplir su 'regla de oro' para estallar públicamente después de la entrevista en la que Isa Pantoja, tras tomar la decisión de poner punto y final a su relación con su madre, ha relatado algunos de los dramáticos episodios que vivió siendo una niña en Cantora, confesando que fue "humillada" y "despreciada" por la familia de Isabel Pantoja.

"Me parece una solemne barbaridad" ha reconocido la folclórica, madrina de Isa. "Es una persona a la que yo quiero, y si lo que mi ahijada ha contado es así, me parece lo más fuerte que he oído en mi vida, si ha pasado por eso me parece indignante y no hay derecho" ha expresado muy emocionada en el plató de 'Y ahora Sonsoles'.

Asegurando que "no he sido consciente en absoluto" de la realidad que la hija de la tonadillera estaba viviendo en Cantora, María le ha mostrado su apoyo incondicional y le ha dicho públicamente que "estoy aquí si me necesita como he estado siempre".

Una intervención en la que la cantante ha estallado contra Isabel Pantoja, a la que ha evitado nombrar en todo momento, puesto que no ha vuelto a hablar de ella desde que se rompió su amistad hace ya 25 años: "Hay veces en la vida que hay que ser prudente y me toca ser prudente. Lo peor que le puede pasar al ser humano es que deje de ser humana y hay cosas que se hacen, solo cuando se deja de ser, ser humano".

Unas contundentes declaraciones tras las que María ha tomado una decisión. Y es volver a la postura discreta que ha tenido siempre y no volver a hablar de Isa, como ha explicado este jueves antes de abandonar Madrid. "Yo por mucho que me preguntéis ya he dicho todo lo que tenía que decir y lo siento mucho Cariño, yo sé que me entendéis. Un besito" ha zanjado, dejando claro que no va a revelar si la peruana se ha puesto en contacto con ella ni si se ha planteado llamar a Pantoja después de descubrir cómo han tratado a su ahijada en Cantora.