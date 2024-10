Brasil y México registran una inflación más alta de lo previsto

(Bloomberg) -- La inflación de Brasil y México se aceleró por encima de las expectativas a principios de octubre, luego de que un aumento en los precios de artículos volátiles como la energía y los alimentos complicara las perspectivas de la política monetaria en las economías más grandes de América Latina.

Los datos oficiales publicados el jueves mostraron que los precios al consumidor de Brasil aumentaron un 4,47% respecto al año anterior, por encima de la estimación media del 4,43% de los economistas encuestados por Bloomberg. La inflación anual de México se aceleró hasta el 4,69% en el mismo período.

Un aumento del 5,29% en las facturas de electricidad residencial y un aumento del 0,87% en los alimentos y bebidas impulsaron la inflación de Brasil en las dos primeras semanas de octubre. En México, los costos de la energía aumentaron un 2,25% en el mismo período, mientras que frutas y verduras repuntaron un 1,94%.

Los responsables de la política monetaria de ambos países han tenido dificultades para reubicar la inflación en su objetivo del 3%. Aun así, el banco central de México está recortando su tasa de interés, ya que los precios subyacentes han aumentado a un ritmo más lento. Los funcionarios brasileños, por su parte, se están moviendo en la dirección opuesta, endureciendo la política monetaria en medio de una economía resiliente, un aumento en el gasto público y el empeoramiento de las expectativas de inflación.

“La sorpresa al alza de la inflación general de Brasil también estuvo acompañada de un empeoramiento de los componentes subyacentes y de servicios, lo que confirma los temores inflacionarios”, declaró Dan Pan, economista de Standard Chartered Bank.

En medio de la peor sequía de la historia de Brasil, los reguladores han estado aumentando los precios de la energía para compensar los bajos niveles de agua en las centrales hidroeléctricas que suministran cerca de dos tercios de la electricidad del país.

El banco central brasileño ya está endureciendo la política monetaria para enfriar la demanda y frenar las presiones sobre los precios. Los costes de endeudamiento se sitúan en el 10,75% tras el aumento de un cuarto de punto del mes pasado, y los operadores prevén que superen el 13% el próximo año.

La inflación de los servicios está en alza y los inversionistas están preocupados por el aumento del gasto gubernamental bajo la presidenciade Luiz Inácio Lula da Silva, lo que ha contribuido al debilitamiento del real en las últimas semanas.

Inflación subyacente

Banxico, como se le conoce al banco central de México, recortó su tasa el mes pasado en un cuarto de punto al 10,5%. En las minutas de esa decisión, los responsables de la política monetaria escribieron que factores externos como la desaceleración de la economía estadounidense, así como la propia ralentización de la actividad local, deberían permitir al banco relajar de nuevo su política monetaria en su decisión del 14 de noviembre.

La inflación subyacente de México —que excluye elementos volátiles como alimentos y combustibles— se desaceleró levemente a principios de octubre, situándose en 3,87% en comparación con el año anterior. Esa cifra fue inferior al 3,88% anterior.

“Lo importante es que las presiones subyacentes se mantengan bajo control”, dijo Andrés Abadía, economista jefe para América Latina de Pantheon Macroeconomics, sobre el informe de precios al consumidor de México. “La debilidad de la economía, la pérdida de fuerza del mercado laboral y la política monetaria restrictiva están haciendo que la imagen general de la inflación en México se mantenga bajo control”.

De hecho, en agosto Banxico recortó su previsión de crecimiento del PIB para 2024 a 1,5% desde el 2,4% anterior, y en 1,2% desde 1,5% para 2025. Las autoridades brasileñas actuaron en sentido contrario en septiembre, elevando por tercera vez su propia previsión para 2024, hasta el 3,2%.

De cara al futuro, los banqueros centrales de ambos países se enfrentarán a una mayor incertidumbre mundial, sobre todo por las elecciones presidenciales del 5 de noviembre en Estados Unidos.

“Estamos en un momento de coyuntura global con riesgos políticos en EE.UU. y Oriente Medio que pesan sobre las divisas de los mercados emergentes y añaden un halo de incertidumbre”, dijo Abadía. “Y esto, sumado a los shocks del cambio climático y los problemas locales, harán que los bancos centrales sean mucho más cautelosos de lo esperado”.

