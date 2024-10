EE.UU. evitaría recesión gane Trump o Harris, dijo el CEO de Blackstone

(Bloomberg) -- El director ejecutivo de Blackstone Inc. Steve Schwarzman, afirmó que es probable que EE.UU. evite una recesión independientemente de quién gane las elecciones presidenciales, ya que ambos candidatos tienen propuestas políticas que apelan al crecimiento.

“No veo riesgo de recesión porque la economía es bastante fuerte y ambos candidatos hablan de un montón de políticas de estímulo”, dijo el multimillonario el miércoles en una entrevista en Tokio. “Pero el tiempo dirá lo que realmente podrán o querrán hacer”.

A solo dos semanas de las elecciones en EE.UU., éstas podrían ser uno de los acontecimientos de mayor impacto para los mercados y las economías mundiales este año y de cara al próximo. Schwarzman dijo en mayo que recaudará dinero para la campaña de Donald Trump, dando marcha atrás en su anterior llamado a una “nueva generación” de líderes republicanos.

Las políticas que han propuesto los candidatos —como los aranceles propuestos por Trump y la apuesta de Kamala Harris por impulsar la vivienda asequible— tendrían consecuencias para empresas como Blackstone, la mayor gestora de activos alternativos del mundo.

Schwarzman, de 77 años, dijo que históricamente los demócratas han adoptado un “enfoque más vigoroso” a favor de la regulación, y que eso podría afectar las operaciones de compra y venta de empresas en la industria de capital privado. Añadió que muchas de las propuestas políticas sobre economía e impuestos dependerán del Congreso y no del presidente.

“Creo que en este momento es imposible predecir lo que hará cada uno de ellos”, afirmó. “Ya que siguen saliendo con nuevos anuncios casi todos los días para contrarrestar lo que hace el otro”.

En mayo, cuando Schwarzman dijo que apoyaba a Trump, citó su preocupación de que las políticas económicas, de inmigración y exteriores de EE.UU. iban en la “dirección equivocada.”

Schwarzman dijo que ve un mejor entorno para hacer negocios y hacer “exits” de sus inversiones, ya que es probable que las tasas de interés sigan bajando en los EE.UU.

“En realidad se trata de las tasas de interés y el crecimiento económico”, dijo. “Las tasas de interés seguirán bajando y eso impulsará más transacciones tanto de compra como de venta”.

Según Schwarzman, es probable que las operaciones sigan siendo sólidas en Japón, India y Australia, mercados en los que Blackstone se ha mostrado activo el año pasado. Aunque es probable que Europa registre el menor crecimiento económico entre las naciones desarrolladas, aún podría presentar oportunidades, añadió.

Blackstone informó la semana pasada un aumento en sus ganancias trimestrales. Los datos mostraron que las operaciones de crédito superaron al sector inmobiliario como su mayor negocio por activos.

En otra entrevista, Gilles Dellaert, responsable mundial de crédito y seguros de Blackstone, afirmó que el sector del crédito privado se encuentra aún en los inicios de su expansión. “Estamos en los primeros días”, dijo Dellaert en Bloomberg Television.

Expansión en Japón

Schwarzman habló durante su segunda visita a Tokio este año para reunirse con inversionistas. Japón se está convirtiendo en uno de los mercados más importante para las operaciones y la captación de fondos en Blackstone, firma que Schwarzman cofundó en 1985 y que ahora cuenta con US$1,1 billones en activos bajo gestión.

Blackstone introducirá al menos tres nuevos productos en 2025 para inversionistas particulares en Japón, incluido uno vinculado a las infraestructuras, dijo Schwarzman. También habrá un “aumento significativo” de la plantilla en el país, dijo, sin dar una cifra.

Los ricos de Japón se han convertido en una importante fuente de captación de fondos para Blackstone, ya que el gobierno está animando a la gente a invertir más de sus ahorros en efectivo, cuyo valor se está erosionando a medida que la inflación se afianza en el país. La empresa ha ofrecido públicamente en Japón fondos centrados en capital de riesgo, el sector inmobiliario y el crédito privado. Ha recaudado unos US$1.400 millones de individuos desde su lanzamiento este año, según cifras de la Asociación Japonesa de Agentes de Valores.

Blackstone espera invertir unos US$20.000 millones en bienes raíces y empresas en Japón en los próximos tres años, según declaró en septiembre su Presidente, Jon Gray.

Las firmas de capital privado de todo el mundo han recurrido cada vez más a Japón para invertir, atraídas por una financiación barata, una moneda débil y un gran número de empresas infravaloradas. Aunque el Banco de Japón abandonó este año su política de tasas de interés negativas, los inversionistas han afirmado que los costos de los préstamos siguen siendo bajos y atractivos en el país.

“Japón se ha convertido en uno de los destinos más interesantes para el mundo financiero”, afirma Schwarzman. “Hay muchas razones para aumentar nuestra atención aquí y también nuestro número de personas”.

