Crudo cae por datos de reservas en EE.UU. y Medio Oriente

(Bloomberg) -- El petróleo cayó luego que un grupo de la industria estadounidense señalara un modesto aumento de los inventarios nacionales de crudo y la administración Biden renovaba sus esfuerzos por garantizar un alto el fuego en Medio Oriente.

El Brent cayó hacia los US$75 el barril tras haber ganado más de un 4% en los dos días anteriores, mientras que el West Texas Intermediate se acercaba a los US$71. El Instituto Americano del Petróleo estimó que las reservas aumentaron en 1,6 millones de barriles la semana pasada, según personas familiarizadas con las cifras. Los datos oficiales llegarán más tarde el miércoles.

En Medio Oriente, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, coincidieron en que el reciente asesinato del líder de Hamás, Yahya Sinwar, abre nuevas posibilidades para poner fin al conflicto en Gaza. Aun así, los operadores están a la espera de ver cómo Israel toma represalias contra Irán por un ataque con misiles previamente este mes.

El petróleo ha experimentado una montaña rusa en octubre que ha disparado la volatilidad dado que las hostilidades en Medio Oriente han aumentado el espectro de interrupciones del suministro en una región que representa alrededor de un tercio de la producción mundial. En Asia, el principal importador, China, ha puesto en marcha una serie de medidas de estímulo para combatir una ralentización económica, lo que podría ayudar a la demanda energética, pero existen dudas sobre su eficacia.

“A medida que la preocupación por el suministro de petróleo de Irán se ha atenuado, la atención del mercado vuelve a centrarse en los riesgos de un exceso de oferta en 2025”, escribieron en una nota los analistas de Goldman Sachs, entre ellos Yulia Zhestkova Grigsby. “Los riesgos de precios a la baja derivados de la elevada capacidad excedentaria y de unos aranceles comerciales potencialmente más amplios superan el riesgo de precios al alza derivado de las interrupciones geopolíticas del suministro”.

