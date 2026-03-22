Agencias

Irán cifra en 210 los niños muertos en la guerra y denuncia daños a 300 centros sanitarios

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Teherán, 22 mar (EFE).- Las autoridades iraníes informaron este domingo de que al menos 210 niños han muerto desde que empezó la guerra y denunciaron daños en cerca de 300 centros de salud, hospitales y servicios de emergencia en todo el país.

“210 niños han muerto en la reciente guerra impuesta”, anunció el ministro de Salud, Mohamadreza Zafargandi, según informó la agencia Tasnim.

El ministro iraní dijo que la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán va más allá de los enfrentamientos militares y “ha causado graves daños a la población civil, incluidos niños y mujeres”, sin ofrecer una cifra total de muertos en el conflicto.

En el primer día de la guerra, el 28 de febrero, al menos 165 personas, entre ellas 120 niños, perdieron la vida en un ataque que alcanzó un colegio de primaria en la sureña ciudad de Minab.

Además, indicó que unos 300 centros de salud, hospitales y servicios de emergencia han sufrido daños.

Irán no ha ofrecido un balance oficial de muertos desde el 5 de marzo, cuando situó la cifra en 1.230.

Sin embargo, la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, cifra los fallecidos en 3.230, entre ellos 1.406 civiles. EFE

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