Ve la luz cómo fue el primer encuentro entre Hiba Abouk y Álvaro Muñoz Escassi en 'MasterChef Celebrity'

Mucho se ha hablado en los últimos meses sobre una posible relación sentimental entre Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk. A pesar de que ambos siempre han negado que hubiese algo más que una amistad, lo cierto es que sus encuentros -en lugares como Madrid, Túnez o Tarifa- tras la polémica ruptura del jinete y María José Suárez el pasado junio han dado mucho que hablar.

El presunto idilio habría comenzado cuando se conocieron durante la grabación de 'MasterChef Celebrity', cuando el exconcursante del talent de cocina 'regresó a los fogones' para ayudar a los concursantes de la nueva edición, entre los que se encontraba la actriz.

Un primer encuentro que tuvo lugar en junio en las playas de Tarifa y que ahora por fin hemos podido ver, ya que TVE ha emitido este lunes el programa en el que los caminos de Hiba y Escassi se cruzaron. Y, es innegable, la química fue más que evidente a pesar de que en ese momento el andaluz todavía era pareja de María José, puesto que por aquel entonces todavía no había saltado el escándalo por la deslealtad del jinete con una mujer transexual llamada Valeri.

Con las playas de Tarifa como escenario de lujo, Álvaro hacía su aparición en bañador presumiendo de su espectacular anatomía para dar unas clases de 'kite surf' a los miembros del jurado, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera mientras las aspirantes a chef hacían la prueba de exteriores.

Un momento en el que Hiba soltaba con naturalidad, "oye, ¿por qué no entra Escassi a ayudarnos?". Un comentario que no pasaba desapercibido para Jordi, que no dudaba en pregutarle el por qué de su interés. "Porque cocina muy bien" respondía sonriente.

Y poco después era el chef catalán el que hacía las presentaciones, un momento en el que la actriz se deshacía en piropos con Escassi: "No lo conocía personalmente, vi el último MasterChef y me sorprendió un montón, me pareció que tiene una personalidad increíble y muchísimo carisma, y se lo tenía que decir". Halagos que el sevillano respondía con un "qué bonita eres" y un cariñoso abrazo en el que saltaron chispas. "Escassi, luego te paso el teléfono, pero déjamela que es la única que curra" exclamaba Jordi entre risas.

Apenas un mes después, la incipiente 'pareja' era sorprendida abandonando un conocido restaurante italiano en Madrid; y poco después disfrutaban de unas vacaciones para dos en un resort 'only adults' de Túnez, antes de reencontrarse con sus respectivos hijos en el lugar en el que se conocieron, Tarifa, para pasar unos días juntos. Un momento en el que su especial amistad saltaba a la luz, aunque conscientes de que todas las miradas estaban puestas en su 'romance' Hiba marcó las distancias, dejando claro que eran solo buenos amigos y que seguía soltera "y entera". Han pasado tres meses desde entonces, y parece que su relación se ha enfriado, ya que en su última aparición la actriz respondía así al ser preguntada si se llevaba bien con Escassi: "Me llevo bien con todos mis ex".