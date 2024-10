José Ortega Cano, más sincero que nunca tras su caída en el metro: "De repente me encontré a la gente encima"

Tan solo unos días después del accidente que sufrió en el metro de Madrid por el que se fracturó el hombro, José Ortega Cano cuenta su propia versión de los hechos y lo hace a través del programa 'Y ahora Sonsoles' en el que ha explicado cómo se encuentra tras lo sucedido. "Pues estoy, gracias a Dios bien, porque fue un susto muy fuerte" comenzaba reconociendo el diestro. "Recueerdo el momento muy mal, fue una cosa imprevista y de repente me encontré a la gente encima al igual que otros chicos" añadía Ortega Cano recordando lo sucdido.

En cuanto a las secuelas que le ha dejado la caída, Ortega Cano reconocía que está necesitando rehabilitación: "Sigo con rehabilitación, pero lo que es el nudo del brazo izquierdo cada vez que lo muevo me cuesta mucho y me duele bastante". Sobre quienes han sido las personas que más fuerza le han dado en estos duros momentos, explicaba: "En este tiempo que he estado delicado me he acordado primero de mis hijos, mi Gloria, mi José Fernando y José María. Era el primero que tenía en mente".

Con planes familiares en los próximos meses, José habló de la boda de su sobrino Chema reconociendo que será un momento perfecto para que se reuna toda la familia: "Nos vamos de boda por mi sobrino Chema, una boda es una maravilla y una fiesta. Una fiesta con la familia y es muy bonito. A Chema le tenemos muchísimo cariño, es una persona estupenda".

Consciente de la ruptura sentimental de su hija Gloria Camila con el que fuera su pareja, David, el diestro hablaba sobre cómo se encuentra ella tras lo sucedido: "Está bien, tiene muchas cosas para trabajar, para distraerse, esto es la vida y la vida de hoy en día, más todavía". Después de estos años en los que David ha formado parte de sus vidas, Ortega reconocía: "Al chico le tenemos bastante cariño y se lo seguiremos teniendo, proviene de una familia bastante buena".

Al igual que para su hija Gloria, José también tuvo bonitas palabras para sus otros dos hijos sobre los que comentó: "José Fernando también está fenomenal y José María quiere ser torero. Yo muy contento aunque no le animo a serlo, pero a él le gusta, nos reímos mucho con él".

A pesar de los fracasos amorosos que ha sufrido a lo largo de su vida, el diestro no cierra la puerta definitivamente a encontrar a la mujer de su vida: "No lo sé, la verdad es que yo estoy muy bien. Físicamente estoy fenomenal y con lo que tengo, tengo bastante". "Ya somos muchos y hay que tratar de estar con ellos lo máximo mejor y lo que Dios quiera, estoy a mis cosas".