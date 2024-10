Baraja: "Hay tiempo para revertir la situación, pero la derrota es un palo"

Valencia, 21 oct (EFE).- El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, apuntó después de la remontada sufrida contra Las Palmas (2-3) que el resultado es “un palo”, pero apuntó a su vez que “hay tiempo para revertir la situación”.

“El partido tiene muchos análisis. Si lo analizas en global, el resultado es muy doloroso en todos los sentidos; si lo analizas por fases, que las ha tenido, en la primera media hora lo normal hubiera sido hacer más diferencia en el resultado, pero a partir de la primera media hora conectan pases y nos hacen un gol con el primer tiro a puerta. No lo merecíamos”, dijo.

El técnico vallisoletano apuntó que la falta de acierto del equipo y la situación por la que pasan han sido claves en el partido. “Cuando hemos tenido el 2-1 no hemos tenido acierto. Del 2-1 hemos pasado al 1-2, nos hemos quedado con diez jugadores y la sensación es que has competido hasta que has podido”, dijo.

“Es tremendo, es duro… Pero hay que asumir el resultado y pensar que son cosas que pasan a veces en el fútbol cuando estas en una dinámica negativa, que nada va a tu favor”, expresó Baraja.

El exjugador valencianista explicó que entiende la frustración de la grada, pero profundizó en que “cuando estás en una situación como esta, las dudas, la crispación y la histeria en la que entras no te va a sacar de la situación, si no que te va a sacar de la situación y hay que tratar de gestionar lo mejor posible”.

“Cuando llevas diez partidos y estas último no es casualidad, nos va a acompañar y vamos a tener que pelear por el objetivo de salvar la categoría. Es una obviedad. Las dinámicas te llevan a que la crispación o lo que sucede alrededor nuestro te puede afectar. El único camino que conozco es mantener la calma para que los jugadores se serenen y recobren la autoestima”, dijo.

Por último, sobre si tras la derrota ha hablado con alguien de los dirigentes valencianistas sobre su puesto de trabajo, el ‘Pipo’ dijo que no piensa en eso, "pienso en el partido, en darlo todo hasta el final, es mi camino. No depende de mí y no gasto ni un segundo”, concluyó. EFE

plm/cta/jl