Martín reconoce que "quería la victoria"

Redacción deportes, 20 oct (EFE).- El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24), segundo en el Gran Premio de Australia de MotoGP, reconoció que "no puedo decir que no esté contento por cómo ha ido el fin de semana, pero quería la victoria y no he tenido las mismas sensaciones de la sprint y han mejorado Pecco y Marc".

"Hubo un momento que pensé que no podría, porque casi me caigo en la curva uno, que es cuando me 'cazaron' y Pecco me adelantó. A partir de ahí, tuve que cambiar mi mentalidad y cuando me adelantó Marc, también traté de devolvérsela, pero mis oportunidades de ganar eran menores y el segundo era un buen resultado", aseguró el líder del mundial.

Siempre positivo, Jorge Martín señaló que "perdí 11 puntos el fin de semana pasado y ahora he recuperado 10, pero esto está muy igualado y puede pasar cualquier cosa".

En cuanto a las próximas citas de Tailandia y Malaysia recordó que "el año pasado fui muy competitivo en la parte final, pero éste veo que tanto Pecco como yo, pero también Marc y Enea, somos siempre muy competitivos". EFE