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El Ciclo de Música Clásica Corea 2026 presenta un cuarteto de jóvenes talentos

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Madrid, 28 mar (EFE).- El Centro Cultural Coreano en España, en colaboración con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ha presentado una nueva edición del Ciclo de Música Clásica Corea 2026, con un primer concierto el próximo 9 de abril con cuatro jóvenes intérpretes de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, en Madrid.

El cuarteto simboliza el intercambio cultural y la amistad entre España y Corea y es un 'ensemble' que une a ambos países a través del talento de la pianista Shinyoung Lee, el violista Semin Yim, el violonchelista Sanghyeok Park y la violinista Cecilia Novella.

El concierto tendrá lugar el 9 de abril a las 12:00 horas en el salón de actos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y se podrá seguir por internet (en el canal de la academia) o presencialmente con una reserva previa de entradas gratuitas 'online' a partir del próximo día 2.

El programa incluirá música de Johannes Brahms (1833-1897) (Cuarteto con piano nº 3 en Do menor, Op.60); Joaquín Turina (1882-1949) (Cuarteto con piano en La menor, Op. 67) y Antonín Dvořák (1841-1904) (Cuarteto con piano nº 2 en Mi bemol mayor, Op. 87). EFE

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