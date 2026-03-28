Detenidas tres personas que asaltaban viviendas haciéndose pasar por repartidores

Almería, 28 mar (EFE).- La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal especializado en robos con violencia en viviendas cuyos miembros se hacían pasar por repartidores para acceder a domicilios de Almería, Granada y Toledo, en una operación en la que han sido detenidas tres personas, dos de las cuales han ingresado en prisión provisional.

Según ha informado este sábado el instituto armado, la investigación, enmarcada en la llamada operación Rhaven-ligatum, se inició tras detectarse varios robos con un mismo patrón: los autores accedían a casas habitadas vestidos con chalecos reflectantes y simulando ser repartidores de paquetería.

Una vez dentro actuaban de forma organizada y planificada, intimidando a las víctimas con armas de fuego, llegando incluso a amordazarlas para sustraer dinero, joyas y otros efectos de valor.

Los investigadores han determinado que se trataba de un grupo asentado entre Almería y Madrid, que utilizaba vehículos sustraídos o con placas falsificadas, además de adoptar medidas para dificultar su localización, como residir en un bloque de oficinas no catalogado como vivienda.

Dos de los detenidos han sido arrestados en Madrid y un tercero en Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería).

A los tres se les imputan delitos de robo con violencia e intimidación en domicilio, tenencia ilícita de armas, detención ilegal, pertenencia a grupo criminal, hurto, falsificación de placas de matrícula y uso de vehículos sustraídos, entre otros.

Las diligencias han sido remitidas a los juzgados de Vera (Almería) y Torrijos (Toledo), mientras la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. EFE

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