Manifestantes salen un sábado más a las calles de Israel para exigir un acuerdo por los rehenes

Aproximadamente medio millar de manifestantes se han concentrado un sábado más en Tel Aviv para exigir al Gobierno israelí un acuerdo para la liberación de los rehenes.

Los activistas se han concentrado en la calle Begin, frente a la sede del cuartel general de las Fuerzas Armadas israelíes, en esta ocasión en una convocatoria no respaldada por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, informa el diario 'The Times of Israel'.

Estas concentraciones reúnen a los más críticos con el actual gobierno israelí y su primer ministro, Benjamin Netanyahu, a quien acusan de prolongar artificialmente el conflicto y evitar un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes con fines políticos.

"Si no hay acuerdo, vamos a quemar el país entero. Esta es la última oportunidad", han coreado los asistentes, entre los que había pancartas de grupos de izquierda como Breaking The Silence, que denuncia abusos de derechos humanos perpetrados por militares israelíes; Standing Together, grupo socialista que defiende la convivencia entre israelíes y palestinos o Women Wage Peace, formado por mujeres israelo-palestinas.

Una de las participantes, Einav Zangauker, madre del rehén Matan Zangauker, ha apelado a Netanyahu preguntándole "¿qué más hay que hacer en Gaza?" en referencia a la muerte del líder de Hamás Yahya Sinwar anunciada por el Ejército.

"El objetivo de la guerra era generar las condiciones para la vuelta de los rehenes y eso ya se ha logrado. Solo un acuerdo puede traer de vuelta a todos. Tras la eliminación de Hamás y de sus líderes, ¿qué más queda por hacer en Gaza?", ha planteado.

"Se han acabado las excusas. Ha llegado el momento de tener miedo de (Itamar) Ben Gvir y de (Bezalel) Smotrich", en referencia a los ministros de ultraderecha que participan en el gobierno de coalición de Netanyahu.

Las protestas se venían convocando y celebrando cada sábado desde hace meses, pero se pausaron a finales de septiembre tras las restricciones del Frente Interior de las Fuerzas Armadas tras la intensificación de los combates en Líbano.