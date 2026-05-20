Patricia Pardo, muy emocionada por su proyecto más especial junto a Christian Gálvez: "Nos sentimos bendecidos"

Los 46 años que cumplió Christian Gálvez este 19 de mayo -en el que Patricia Pardo quiso dedicarle una felicitación pública definiéndole como "su hogar"- han llegado con un inesperado e importante regalo para la pareja, ya que como se ha anunciado este miércoles serán los encargados de presentar el acto que se celebrará en el estadio Santiago Bernabéu el próximo 8 de junio con motivo de la primera visita del Papa León XIV a España, y al que se prevé que asistirán 80.000 personas.

Un evento en el que también ha trascendido que actuarán ante el Sumo Pontífice David Bustamante, Diana Navarro y Daniel Diges, y sobre el que la presentadora se ha pronunciado muy emocionada en 'Vamos a ver' minutos después de confirmarse el que sin duda es su proyecto más especial con su marido, con el que trabajará por primera vez después de cuatro años de amor.

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"Es un reto profesional para nosotros. Estamos sorprendidos, abrumados y nos sentimos bendecidos aunque el peso de la responsabilidad está ahí" ha confesado a sus compañeros sin poder ocultar su orgullo porque la organización del acto más multitudinario que protagonizará el Papa León XIV en su paso por España -en el que visitará Madrid, Barcelona y Las Palmas de Gran Canarias y Santa Cruz de Tenerife- les haya elegido a Christian y a ellos para ejercer como maestros de ceremonias.

Como ha expresado, "nosotros somos profundamente creyentes y nos hace una ilusión que no os podéis imaginar". "Intentaremos estar a la altura" ha añadido, admitiendo que ese día no lo disfrutará por los nervios y lo especial de conocer al Pontífice y presentar el evento, pero que una vez pase todo -y pase bien, como ha deseado con una sonrisa, insistiendo en que "la responsabilidad es muy grande"- "lo disfrutaré y lo celebraré con mi familia".

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