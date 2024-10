Rostros conocidos despiden por última vez a Mayra Gómez Kemp

Rostros conocidos se han desplazado a lo largo de la tarde de este viernes, 18 de octubre, hasta el tanatorio San Isidro, de Madrid, para despedir por última vez a la conocida presentadora de televisión, Mayra Gómez Kemp.

De las primeras en llegar era Roxana Berco, hijastra de la actriz, asegurando que era "un día difícil" y que, aunque "no tengo muchas palabras para decir" resaltaba que "Mayra estuvo en el centro de mi vida, fue una mujer que le hizo muy feliz a mi padre durante toda su vida... era muy hermosa, generosa, alegre, valiente y divertida".

También hemos visto a Yusan Acha, quien confesaba que "me llevo la amistad, sobre todo, era amiga, compañera, a la que yo siempre he admirado y muchas meriendas, risas, consejos... la última llamada de ella, después de haberse caído la primera vez".

Toni Antonio, muy emocionado, explicaba sentir "mucha pena" porque era "una persona con una gran vitalidad, extraordinaria artista y con una memoria prestigiosa".

José Manuel Parada, gran amigo de la presentadora, llegaba "tremendamente emocionado" y declaraba tener "un recuerdo maravilloso de esos ratos que nos hacía pasar en sus programas y como profesional de esto, una maestra".

Por su parte, María Casado definía a Mayra como "una mujer muy sensata, que veía mucho la televisión, que quería y amaba la televisión... con ese mismo amor la hacía" y añadía: "Mayra siempre va a estar en las primeras posiciones porque cuando la tele solo era de hombres, ella abrió un camino para muchas que hemos venido detrás".

Pepe Carabias era parco en palabras: "Profesionalmente no la voy a descubrir, pero como ser humano ha sido excepcional, una amiga y una compañera... te quiero, nada más".

Por último, Ramón García comentaba que "no he sido amigo de Mayra, he sido compañero y admirador de ella, entablamos una relación muy buena, telefónica, que he mantenido hasta poquito antes de morir".