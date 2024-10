Llega a México el OPPO A80 5G, un gran referente en alta durabilidad y calidad que ofrece entretenimiento mejorado por IA

CIUDAD DE MÉXICO, 17 octubre de 2024

CIUDAD DE MÉXICO, 17 octubre de 2024 /PRNewswire/ -- OPPO lanzó en México al OPPO A80 5G, fabricado para ofrecer resistencia y durabilidad en un diseño impresionante y de primera calidad con su cuerpo Protección Ultra Resistente 360° para resistir caídas e impactos, certificación IP54 contra agua y polvo, así como Splash Touch para usarlo con las manos mojadas. Con cualidades adicionales como una Pantalla Ultrabrillante de 120Hz, AI LinkBoost, Borrador AI y una gran batería Hyper Energy Battery de 5,100 mAh con más de cuatro años de vida útil y su Carga rápida 45W SUPERVOOCTM, OPPO A80 5G se convierte en el dispositivo tecnológico perfecto para una experiencia duradera de entretenimiento.

Desde su lanzamiento en 2008, la serie A de OPPO ha ganado la lealtad de 700 millones de usuarios en todo el mundo. Hoy, OPPO anuncia al campeón de la durabilidad: OPPO A80 5G, que incorpora tecnología de IA generativa desarrollada por OPPO, llevando a un nuevo nivel la durabilidad de la serie A.

"Este año, OPPO equipará los teléfonos de más de 50 millones de usuarios con tecnología de IA generativa. Para acelerar la adopción de los teléfonos de OPPO con IA, introducimos por primera vez IA generativa en la serie A. Además, me complace anunciar una importante actualización del posicionamiento del producto y un nuevo nombre para la serie A, ofreciendo a los usuarios funciones de IA generativa más avanzadas y convirtiendo a la serie en la campeona de la durabilidad", dijo Billy Zhang, presidente de ventas, servicio y marketing en el extranjero de OPPO.

Fiabilidad y durabilidad extremas La Protección Ultra Resistente 360° del OPPO A80 5G cuenta con una nueva estructura interna reforzada y un conjunto de materiales resistentes a caídas, como Panda Glass para la pantalla (doblemente reforzado), que garantiza que el teléfono tolere la mayoría de las caídas e impactos cotidianos. Los principales componentes internos incorporan materiales de amortiguación, dejando suficiente espacio de absorción de impactos igual que la espuma. Con estas protecciones, el teléfono soporta el peso de un autobús de hasta 11 toneladas y 48 asientos sin sufrir ningún daño.[1] En reconocimiento a su extrema robustez, el A80 5G ha recibido la Certificación Estándar SGS de Resistencia a Caídas y la Certificación SGS de Normas Militares.

Para una protección aún mayor contra caídas accidentales, el OPPO A80 5G también incluye una funda protectora contra caídas con un nuevo diseño. Equipado con esta funda, el teléfono puede soportar 450 giros en pruebas de caídas sin sufrir daños, lo que demuestra un aumento del 200% en la protección del dispositivo en comparación cuando está sin ella.[2]

Además, la función Splash Touch de OPPO permite usar el teléfono con normalidad con las manos mojadas. Basado en un avanzado algoritmo de detección al tacto dentro del chip táctil, Splash Touch mejora la precisión táctil y la capacidad de respuesta cuando la pantalla está mojada, permitiendo que los usuarios interactúen con el teléfono mientras cocinan, inmediatamente después de salir de la regadera, o prácticamente en cualquier otra situación en la que puedan mojarse las manos. Con la certificación de Protección IP54 contra agua y polvo, el teléfono también soporta la exposición a salpicaduras y polvo, y se ha comprobado que funciona perfectamente después de 10 minutos en contacto con la lluvia.

El OPPO A80 5G no sólo destaca por su durabilidad, también tiene un diseño elegante y lujoso, con un grosor de sólo 7.68 mm y un peso aproximado de 186 g[3]. Cuenta con un marco brillante de primera calidad y un atractivo módulo de cámara rectangular en la parte posterior, haciendo que el teléfono posea un diseño sofisticado de arriba hacia abajo. Estará disponible en dos colores refrescantes: Lila y Negro, que le dan un aspecto aún más llamativo al diseño. Elaborado con el exclusivo diseño de partículas iridiscentes, Lila incluye texturas dinámicas de color morado oscuro en la parte trasera. Para un estilo más clásico, el modelo en Negro presenta una textura mate que cobra vida con el icónico proceso de fabricación OPPO Glow.

El mejor entretenimiento de su categoría Una cualidad destacada del OPPO A80 5G es su nueva Pantalla Ultrabrillante de 120Hz. Con un brillo máximo de 1,000 nits a la luz del sol, un brillo típico de 850 nits, y una tasa de refresco de hasta 120Hz, la pantalla de 6.67 pulgadas ofrece una de las experiencias de visualización más nítidas y fluidas de cualquier smartphone de su gama, superando a los competidores del mismo segmento de precios. Su alta tasa de refresco y brillo hacen del A80 5G un dispositivo ideal para jugar videojuegos, ofreciendo a los jugadores controles intuitivos y una experiencia visual envolvente que hace que los juegos cobren vida con una impresionante claridad y fluidez de movimiento.

El OPPO A80 5G también está equipado con una gran batería Hyper Energy Battery de 5,100 mAh que garantiza un gran rendimiento, incluso durante sesiones de juego prolongadas. Con la Carga rápida 45W SUPERVOOCTM, la batería puede cargarse al 100% en 74 minutos[4], minimizando el tiempo de inactividad y permitiéndole al usuario seguir jugando sin interrupciones.

Además, la carga inteligente se adapta a los hábitos del usuario, proporcionando una carga más segura y eficiente para proteger la durabilidad de la batería y mantener el máximo desempeño durante más de cuatro años de uso regular.[5]

Nuevas funciones con IA en este rango de precios El OPPO A80 5G eleva la experiencia de uso a nuevas alturas con la serie A, gracias al poder de la Inteligencia Artificial. AI LinkBoost, tecnología patentada por OPPO, utiliza un modelo con IA a nivel de sistema para garantizar conexiones estables en cualquier ubicación. De este modo, los usuarios pueden disfrutar de conexiones de gran calidad cuando juegan o ven vídeos en línea, incluso en zonas con mala señal o redes saturadas.

El Borrador AI de OPPO también se ha introducido en la serie A por primera vez. Utilizando la potencia del modelo generativo de inteligencia artificial, Borrador AI es capaz de identificar y eliminar personas u objetos no deseados de las imágenes y rellenar los espacios a la perfección para crear una toma impecable y sin ningún rastro de edición.

Tecnología práctica para garantizar fluidez y diversión a largo plazo El OPPO A80 5G está impulsado por la plataforma móvil MediaTek Dimensity 6300 5G de 6nm, ofreciendo más potencia y funciones 5G con un menor consumo de energía. Además, sus 8 GB de memoria y 256 GB de almacenamiento, adicional a los 8 GB de memoria RAM extendida, a través de la Ampliación de RAM, garantizan un uso más fluido de aplicaciones en todo momento.[6]

Con el Modo Ultravolumen, que aumenta el volumen del altavoz del teléfono hasta un 300%, ahora es más fácil que nunca escuchar audios o llamadas telefónicas con una claridad excepcional, incluso en entornos ruidosos. Además, con el OPPO A80 5G, las fotos y los vídeos nítidos están al alcance de la mano gracias a la increíble cámara dual con AI de 50 MP y a la cámara frontal de 8 MP. El Modo Retrato, el Retoque AI de retratos y el Video con Vista Dual también están incluidos para ayudar a los usuarios a liberar su creatividad y capturar contenido completamente natural.

Precios y Disponibilidad El OPPO A80 5G ya está disponible en México en los colores Lila y Negro. El modelo de 8 GB RAM + 256 GB ROM tiene un precio de $7,499 pesos en Telcel.

Acerca de OPPO OPPO es una marca líder mundial en dispositivos inteligentes. Desde el lanzamiento de su primer teléfono móvil, "Smiley Face", en 2008, OPPO ha buscado incesantemente la sinergia perfecta entre satisfacción estética y tecnología innovadora. Hoy en día, OPPO ofrece una amplia gama de dispositivos inteligentes encabezados por las series Find y Reno. Más allá de los dispositivos, OPPO también ofrece a sus usuarios el sistema operativo ColorOS y servicios de Internet como OPPO Cloud y OPPO+. OPPO tiene presencia en más de 60 países y regiones, con más de 40,000 empleados dedicados a crear una vida mejor para los clientes de todo el mundo.

[1] Las pruebas realizadas para evaluar la durabilidad del A80 5G se llevan a cabo en condiciones controladas en los laboratorios de OPPO. OPPO no recomienda que los usuarios sometan intencionalmente el teléfono a este tipo de escenarios extremos por su cuenta. [2] Las pruebas realizadas para evaluar la durabilidad del A80 5G se llevan a cabo en condiciones controladas en los laboratorios de OPPO. OPPO no recomienda que los usuarios sometan intencionalmente el teléfono a este tipo de escenarios extremos por su cuenta. [3] Las medidas de grosor y peso del OPPO A80 5G se basan en datos recopilados en los laboratorios de OPPO. El peso real puede diferir en ±3 g debido a ligeras variaciones en los componentes del dispositivo y los métodos de medición. [4] Datos medidos por OPPO en condiciones de laboratorio. "100%" se refiere a cuando el nivel de batería que se muestra en la pantalla es 100%. El tiempo de carga real puede variar debido a diferencias en el entorno o dispositivos individuales, como cambios de temperatura y duración de la batería. [5] Los datos de la 'Batería duradera de más de 4 años' provienen de cálculos teóricos basados en pruebas de laboratorio de baterías de OPPO, suponiendo que el usuario carga el teléfono una vez al día. Es decir, la batería mantiene más del 80% de su capacidad original después de 1.600 ciclos de carga, lo que equivale a más de 4 años de uso si se carga una vez al día en promedio. [6] "Protección de fluidez de 50 meses" significa que a través de la optimización del software, hardware y otras tecnologías integrales, OPPO A80 5G pasó la prueba de fluidez de 50 meses en el laboratorio de OPPO utilizando la versión de 8 GB de RAM. La "protección de la fluidez" no significa que no haya ningún retraso. Debido a factores como el entorno de red y el uso personal, la experiencia real puede ser diferente. Consulte la experiencia real.

