Roberto Leal desvela cómo es Victoria Federica en las distancias cortas

A pesar de que reconoce que escribir libros le parece "algo muy grande" para lo que no cree "que dé el nivel" Roberto Leal no se ha querido perder la 73º edición de los Premios Planeta que se ha celebrado este martes en el Museo de Arte Nacional de Barcelona.

Una cita muy especial presidida por los Reyes Felipe y Letizia y en la que aprovechamos la ocasión para preguntar al presentador de 'El Desafío' cómo es en las distancias cortas la sobrina de los monarcas, Victoria Federica, fichaje estrella de la próxima edición del talent de Atresmedia, cuya fecha de estreno todavía se desconoce.

"Es maravillosa, como en las distancias largas" ha revelado con una sonrisa. "Lo que transmitió en la entrevista con Pablo Motos -en 'El Hormiguero' el pasado 9 de septiembre, cuando se sentó por primera vez en un plató- o lo que hayáis podido sentir de ella es tal cual" ha asegurado, definiéndola como "una persona normal y corriente y nada más, una grandísima currante".

Y, aunque el secretismo respecto a la quinta temporada -en la que además de la hija de la infanta Elena participan otras celebrities como Genoveva Casanova o Manuel Díaz 'El Cordobés'- es máxima, Roberto sí advierte que Victoria va a sorprender mucho con su actitud: "Es una concursante que va a ganar, no es que vaya a plantarse y ver qué pasa".

"Es valiente, en El Desafío si no te atreves con todo no puedes ser concursante, más allá del nombre y del apellido, es show, entretenimiento, pero quien va se deja la piel literalmente en alaguna prueba. Quien vaya tiene que estar preparado, ya veremos la siguiente temporada" asegura.

Otra de las concursantes del programa con la que tiene una gran amistad es Ana Guerra, que en solo dos semanas se casará con Víctor Elías. ¿Irá a la boda? Roberto ni confirma ni desmiente, pero todo parece indicar que sí: "No puedo contar si estoy invitado o no, pero me encantaría, solo puedo decir eso, somos muy amigos, eso ya lo veremos luego, seguro que será un día muy bonito y muy especial".