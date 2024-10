Temor de los consumidores en EE.UU. a morosidad sube a máximo de 2020

(Bloomberg) -- La percepción entre los hogares estadounidenses de que podrían convertirse en morosos de sus deudas aumentó el mes pasado hasta los niveles más altos desde abril de 2020, según una encuesta del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

La probabilidad anticipada de incumplir un pago mínimo de deuda en los próximos tres meses subió al 14,2% en septiembre, marcando el cuarto mes consecutivo de aumentos, según los resultados de la Encuesta mensual de Expectativas del Consumidor de la Fed de Nueva York publicada el martes. El aumento estuvo impulsado por los encuestados de mediana edad.

Inicia tu día bien informado con el boletín #CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

Los datos refuerzan la idea de que la economía estadounidense está cada vez más dividida, ya que a algunos hogares les va bien y a otros les va mal. El repunte del mercado bursátil ha ayudado a impulsar el patrimonio neto de los hogares hasta un récord en los últimos meses, pero muchos estadounidenses no poseen cantidades significativas de acciones y han ido acumulando deudas en los últimos años en medio de altas tasas de interés.

Según la encuesta, el aumento de las probabilidades de morosidad se reflejó en un deterioro más amplio de las percepciones sobre la situación financiera actual de los hogares: menos consumidores declararon estar en mejor situación y más declararon estar en peor situación que hace un año.

No obstante, los encuestados también manifestaron tener mejores perspectivas para el próximo año, y fueron más los que afirmaron que esperaban una mejora de la situación financiera y del acceso al crédito en un contexto de mayor fortaleza del mercado laboral, aumento de las cotizaciones bursátiles y un recorte de las tasas de interés.

Mientras tanto, las expectativas de inflación apenas variaron en conjunto y una medida de la inflación esperada para dentro de un año se mantuvo estable en el 3% y medidas a más largo plazo aumentaron ligeramente, pero permanecieron por debajo de ese nivel. La proyección mediana de los encuestado preveía un aumento de la gasolina del 3,4% en los próximos 12 meses, el menor en dos años. La inflación prevista de los alimentos subió tras caer en agosto al nivel más bajo desde antes de la pandemia, mientras que las expectativas de inflación de los alquileres se moderaron hasta el 6,3%.

Traducido por Paulina Steffens.

Nota Original: US Consumer Delinquency Fears Highest Since 2020 in Fed Survey

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Bloomberg en español está en LinkedIn Bloomberg en Español en YouTube Síganos en X en @BBGenEspanol Conozca nuestro canal de WhatsApp Y también TikTok @bloombergenespanol

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.