Previa del Zalgiris Kaunas - Real Madrid

El Real Madrid afronta una fase decisiva con un calendario comprimido y de alta exigencia en la Euroliga, donde cada victoria cuenta para asegurar una de las posiciones de privilegio y mantenerse lejos de la ronda de 'play-in'. Según informó Europa Press, la visita de los dirigidos por Sergio Scariolo al Zalgirio Arena para enfrentar al Zalgiris Kaunas este viernes a las 19.00 horas presenta una oportunidad clave para consolidar al conjunto blanco entre los aspirantes al ‘factor cancha’ en los playoffs.

El medio Europa Press detalló que el Real Madrid encara su salida a Lituania bien posicionado en la clasificación y con un margen de maniobra reducido en el tramo final de la Fase Regular. Con siete partidos por delante en menos de un mes, cuatro de ellos a domicilio, el objetivo inmediato pasa por sumar en una cancha donde el equipo ya ha conseguido victorias en sus dos últimas visitas. La pugna por asegurar un puesto entre los cuatro primeros se disputa principalmente fuera de su feudo, en partidos frente a rivales directos como Olympiacos y Fenerbahce, así como en este cruce ante Zalgiris, actualmente séptimo, y en otros duelos ante clubes como Hapoel Tel Aviv y Estrella Roja en el Movistar Arena.

Europa Press desglosó que la situación obliga al Real Madrid a corregir su rendimiento fuera de casa, donde hasta el momento suma cinco victorias en diez desplazamientos. La última visita europea del equipo terminó con un trabajado triunfo ante Partizán en Belgrado (77-73), pero el equipo todavía no ha ofrecido garantías como visitante. El Zalgiris, por su parte, llega al encuentro tras dos caídas consecutivas fuera de casa, pero mantiene una sólida racha de cuatro triunfos en línea como local ante oponentes exigentes, acumulando victorias frente a Olympiacos, Hapoel Tel Aviv, AS Monaco y Estrella Roja.

En cuanto a estadísticas, el medio Europa Press subrayó que el Zalgiris se ha destacado esta temporada con una media de casi 89 puntos por partido y 19,5 asistencias. Además, el equipo entrenado por Tomas Masiulis lidera la competición en porcentaje de acierto en triples, llegando al 39,8 por ciento. El rendimiento del base francés Sylvain Francisco ha sido especialmente relevante, ya que promedia 17 puntos y 6,4 asistencias y, en el partido de primera vuelta, anotó 33 tantos con un 7 de 9 en triples frente a los madridistas.

En la escuadra dirigida por Scariolo no se registran bajas para este enfrentamiento, de acuerdo con Europa Press, lo que permitirá al entrenador italiano optar por su planteamiento más competitivo en busca de frenar el destacado ataque del Zalgiris, especialmente tras haber dado descanso en la última jornada liguera a jugadores como Walter Tavares, Gaby Deck y Andrés Feliz tras la amplia victoria ante el Hiopos Lleida (95-78). Los madridistas mantienen además una racha positiva de cuatro victorias consecutivas, tres logradas ante su afición en el Movistar Arena, incluida una actuación dominante ante Valencia Basket (96-79). Este momento de forma les otorga ventaja en la Liga Endesa y cierta tranquilidad antes de su siguiente compromiso doméstico, el Clásico ante el Barcelona.

Entre las alineaciones probables, Europa Press incluyó que el Zalgiris Kaunas podría partir con Williams-Goss, Lô, Butkevicius, Sleva y Wright en el quinteto inicial, acompañados por Francisco, Tubelis, Brazdeikis, Ulanovas, Sirvydis y Birutis en la rotación. Por parte del Real Madrid, figuran Campazzo, Abalde, Hezonja, Okeke y Tavares como opciones principales, con recambios de Lyles, Feliz, Maledon, Deck, Llull, Garuba, Len, Kramer y Procida. El encuentro será arbitrado por Radovic, Ryzhyk y Koljensic.

Europa Press puntualizó que la Euroliga vive un tramo final especialmente ajustado, donde la lucha por las posiciones de privilegio se define en enfrentamientos directos y las diferencias entre los equipos punteros son mínimas. Una victoria ante Zalgiris, rival directo por el 'Top 6', podría dejar al cuadro lituano fuera de la pelea por evitar el 'play-in', mientras que el Real Madrid mejoraría su posición en la clasificación. El Zalgirio Arena, recinto caracterizado por el empuje de su afición, representa uno de los retos más exigentes para los visitantes, tal y como recordó Europa Press, al señalar que en el último enfrentamiento en Madrid, el Real Madrid se impuso por un punto en un duelo ofensivo (100-99).

El itinerario inmediato del Real Madrid contempla, además, desplazamientos a canchas de gran dificultad como Fernando Buesa Arena y encuentros relevantes ante el Anadolu Efes de Pablo Laso en casa. En paralelo, la planificación del cuerpo técnico incluye la gestión de minutos y descansos estratégicos para llegar en las mejores condiciones posibles al desenlace de la Fase Regular y maximizar las opciones de disputar de nuevo la Final a Cuatro de la Euroliga, que este año se celebra en Atenas.