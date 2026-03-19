El Ibex 35 pierde los 17.000 puntos tras descender un 2,27%, con Indra cayendo más de un 12%

Las ventas masivas de acciones en la Bolsa española se han intensificado tras la decisión de EM&E Escribano Mechanical and Engineering de desistir de su integración con Indra, en medio de una disputa por conflicto de intereses que involucró a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Tras conocerse esta renuncia, Indra ha registrado una caída bursátil pronunciada, retrocediendo un 12,28% y cerrando en 50 euros por acción, aunque en el transcurso de la jornada las pérdidas llegaron a alcanzar el 19%, situando los títulos en 46,20 euros a las 16:56 horas. Este episodio se inscribe en un contexto de tensiones renovadas que han impactado con fuerza en el cierre del Ibex 35, que descendió un 2,27% hasta los 16.905,90 puntos, según informó el medio originario de la noticia.

De acuerdo con los datos publicados por la fuente, el desplome del Ibex 35 y de otras bolsas europeas ha coincidido con un aumento en la volatilidad de los mercados motivado por el agravamiento del conflicto en Oriente Próximo. Las hostilidades se han intensificado tras el ataque de Irán contra un complejo de gas natural licuado en la localidad catarí de Ras Lafan, como respuesta a los bombardeos israelíes en el campo de South Pars, uno de los yacimientos de gas más relevantes de la región. La escalada bélica ha provocado un incremento inmediato en el precio de las materias primas energéticas, principalmente el petróleo y el gas, lo que incide en las perspectivas de inflación global. El barril de Brent, referencia europea, registró una subida del 2,86% y cotizó al cierre de las bolsas europeas a 109,69 dólares. El West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, subió un 2,39% con un precio de 98,75 dólares. En tanto, el contrato TTF holandés para el precio del gas natural se disparó un 13,87%, alcanzando los 62,242 euros por megavatio hora.

El medio consignó además que la incertidumbre generada por las fluctuaciones en los precios energéticos ha llevado a los bancos centrales a adoptar una actitud cautelosa en materia de política monetaria. El Banco Central Europeo (BCE) decidió mantener invariados los tipos de interés: la tasa de depósito queda fijada en el 2%, la de operaciones principales de refinanciación en el 2,15% y la de facilidad marginal de préstamo en el 2,40%. Este mantenimiento se atribuye a la expectativa de que el conflicto regional termine afectando al comportamiento de la inflación en Europa y globalmente. La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) también dejó sin cambios los tipos de interés tras el cierre de las bolsas europeas. Según declaraciones recogidas por el medio, Jerome Powell, presidente de la Fed, indicó que los efectos en la inflación derivados de la crisis en Irán dependerán de la duración y la magnitud del conflicto, sin aventurar previsiones específicas, aunque reiteró que existe mayor probabilidad de una próxima rebaja de tipos.

El gestor de carteras de Pimco, Konstantin Veit, citado por la fuente periodística, afirmó que el BCE ha adoptado un tono restrictivo a raíz de los acontecimientos geopolíticos recientes, aunque sin modificar las tasas de interés. Veit aclaró que a pesar de que el contexto invita a la cautela, no se esperan incrementos por encima de los ya descontados por los mercados si el BCE decide intervenir en el transcurso del año.

En el ámbito empresarial, además del caso de Indra, otras compañías han sufrido considerables caídas al cierre de la sesión bursátil. Según indicó el medio origen de la noticia, Cellnex vio descender su cotización un 7,47%; ArcelorMittal, un 6,19%; Fluidra, un 5,69%; IAG, un 4,08%; y Puig, un 3,97%. Únicamente dos valores del Ibex 35 cerraron al alza: Repsol, con una subida del 1,43%, y Naturgy, que avanzó un 1,07%.

La tendencia descendente no se limitó solo a la plaza bursátil española. El resto de los principales mercados europeos presentaron resultados similares: la Bolsa de Londres retrocedió un 2,35%, la de París un 2,03%, la de Fráncfort un 2,82%, la de Milán un 2,32% y el índice Euro Stoxx 50 un 2,14%. En Wall Street, los indicadores también abrieron con caídas tras el cierre europeo: el Dow Jones cedió un 0,80%, el S&P 500 un 0,63% y el Nasdaq un 0,82%.

El entorno de mercado se completó con el rendimiento del bono español a 10 años, que aumentó hasta el 3,465% frente al 3,435% registrado al cierre anterior. El diferencial respecto al bono alemán se ubicó en 50,3 puntos básicos tras un tímido repunte del rendimiento alemán. Los mercados de divisas reflejaron un fortalecimiento del euro frente al dólar, con una subida del 0,74% y una tasa de cambio de 1,1537 dólares por euro.

En cuanto a los activos refugio en tiempos de incertidumbre, la cotización del oro al contado se situó en 4.577 dólares, mostrando un retroceso del 4,95% al término de la jornada bursátil europea. El bitcoin se depreció un 2,74% hasta alcanzar los 69.374 dólares. El analista de XTB, Manuel Pinto, citado por el medio, explicó que ante la caída de ingresos energéticos y la necesidad de financiar gastos derivados de la guerra y la reconstrucción, diversos actores como gobiernos y fondos soberanos podrían recurrir a la venta de activos como el oro para cubrir necesidades de liquidez.

Las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, recogidas por el medio fuente, agregaron tensión a la coyuntura, al asegurar que “Israel no volverá a atacar el campo de gas South Pars”. No obstante, Trump amenazó con la destrucción de esa infraestructura si Irán emprendía nuevos ataques contra “un país inocente”, luego de las represalias emprendidas por Teherán tras el bombardeo israelí, que incluyeron el lanzamiento de misiles contra el complejo catarí de gas natural licuado (GNL) en Ras Lafan.

La rápida escalada en Oriente Próximo, combinada con el impacto inmediato en los precios energéticos y la volatilidad extendida en los mercados accionarios y de materias primas, ha fortalecido la postura de cautela entre las autoridades monetarias y los gestores de fondos, generando un aumento generalizado en la percepción de riesgo y una búsqueda de liquidez por parte de actores financieros y estatales, según destacó el medio que originó la información.