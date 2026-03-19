Agencias

VÍDEO: El Pentágono defiende que está cumpliendo sus planes militares en Irán pero rechaza poner plazos a su ofensiva

Estados Unidos intensifica el ataque sobre territorio iraní tras declaraciones del secretario de Defensa, quien asegura que la operación mantiene objetivos claros y éxito progresivo, aunque insiste en que no existe fecha prevista para su finalización

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Las fuerzas armadas estadounidenses han alcanzado una cifra de 7.000 objetivos atacados dentro de Irán, según cifras presentadas este jueves, y se preparan para ejecutar el mayor paquete de ataques aéreos desde el inicio de la ofensiva. Según consignó Europa Press, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó en conferencia junto al jefe del Estado Mayor, Dan Caine, que la campaña sigue “completamente conforme al plan” y que se mantienen los “objetivos claros” determinados por el presidente Donald Trump. La ofensiva se encuentra en su vigésimo día sin una fecha límite definida para su finalización.

De acuerdo con Europa Press, Hegseth sostuvo que Estados Unidos no busca un conflicto de duración indefinida y que la operación, denominada Furia Épica, está dirigida de manera precisa y sin modificaciones en sus objetivos iniciales. El secretario de Defensa aseguró que el presidente Trump ha puesto a disposición “todas las capacidades necesarias” para obtener los resultados previstos contra la estructura militar, industrial y nuclear iraní. Entre los objetivos críticos mencionados por Hegseth, destacan la destrucción de misiles, lanzadores y la base industrial de defensa de Irán para impedir que puedan ser reconstruidos, así como la reducción significativa de la Marina iraní y la contención de cualquier posibilidad de desarrollo de armas nucleares por parte de Teherán.

Durante la comparecencia ante los medios, el jefe del Estado Mayor, Dan Caine, detalló que las capacidades estadounidenses mantienen un crecimiento constante, en tanto que las fuerzas iraníes experimentan el deterioro progresivo de sus defensas. Caine señaló que la ofensiva aérea estadounidense está “cazando y lanzando muerte y destrucción desde el aire", con defensas antiaéreas iraníes neutralizadas y la infraestructura industrial militar sometida a ataques sostenidos.

Según publicó Europa Press, Hegseth dedicó parte de sus declaraciones a cuestionar la cobertura mediática estadounidense sobre el conflicto, recriminando que se presenta una imagen distorsionada al sugerir un estancamiento o una tendencia hacia un conflicto interminable. El secretario de Defensa declaró: “Nadie puede ofrecer perfección en tiempos de guerra, pero informen la realidad. Estamos ganando, de manera decisiva y en nuestros propios términos". Asimismo, criticó que tras 20 días de enfrentamientos, sectores de la prensa insistan en describir la situación como un “abismo sin fin”, una “guerra eterna” o un “atolladero”.

Hegseth recalcó que la naturaleza de la operación no es comparable a intervenciones pasadas de prolongada duración y remarcó que los objetivos continúan siendo los definidos desde el comienzo del conflicto: “No son los objetivos de los medios. No son los objetivos de Irán. No son nuevos objetivos. Son nuestros objetivos”, puntualizó el responsable del Pentágono, citado por Europa Press.

El mando estadounidense ha decidido no especificar posibles plazos para la finalización de las hostilidades, aduciendo que el escenario es todavía dinámico y que la última determinación recae en el presidente Trump. Ante la escalada de la crisis, que ya tiene impacto en al menos una decena de países del Golfo y en sectores estratégicos como la industria del petróleo y el gas, Hegseth señaló: “No hay un plazo fijado, pero estamos totalmente en camino. Absolutamente”. Además, insistió en mantener en reserva los próximos pasos operativos y las decisiones sobre el despliegue de recursos en la región, afirmando que Estados Unidos reservará su estrategia táctica para no exponer información sensible.

El secretario de Defensa también identificó entre los objetivos de la guerra desactivar el “régimen” iraní, al que consideró una amenaza global por sus aspiraciones nucleares. Europa Press informó que Hegseth aseguró que tanto los países de Oriente Próximo como algunos aliados europeos, a los que calificó como “desagradecidos”, deberían reconocer el papel de la administración Trump por “el coraje de impedir que este Estado terrorista mantenga al mundo como rehén”.

Europa Press detalló que las imágenes del operativo y declaraciones de los responsables del Pentágono se encuentran disponibles a través de su plataforma audiovisual. El conflicto escalado sobre territorio iraní continúa sin perspectivas de resolución a corto plazo, mientras las autoridades estadounidenses reiteran que solo el presidente Trump definirá el momento de dar por cumplidos los objetivos expuestos al inicio de la ofensiva.

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