Agencias

Un F-35 de EEUU aterriza de emergencia en una base en Oriente Próximo tras "una misión de combate" en Irán

El Pentágono investiga si la aeronave fue alcanzada por disparos mientras pilotos estadounidenses realizaban operaciones sobre territorio iraní, según fuentes, mientras el portavoz del CENTCOM aseguró que la tripulación resultó ilesa y la nave aterrizó sin mayores daños

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La hipótesis de que un avión militar estadounidense habría sido alcanzado por disparos de defensa aérea iraní en pleno sobrevuelo ha centrado la atención de fuentes citadas por la cadena CNN, que señalan este posible impacto como un hecho inédito desde que Washington y Tel Aviv intensificaron ataques conjuntos contra objetivos en Irán. Según estas fuentes, el incidente involucró a un F-35 de fabricación estadounidense que realizaba una operación de combate sobre territorio iraní, en el marco de las ofensivas lanzadas a partir del 28 de febrero. El suceso ha llevado al Pentágono a abrir una investigación sobre las circunstancias del aterrizaje de emergencia de la nave en una base de Oriente Próximo, según reportó Europa Press.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), a través de su portavoz Tim Hawkins, confirmó a Europa Press que el F-35 llevó a cabo un aterrizaje forzoso tras completar su misión. Hawkins precisó que la aeronave se posó en tierra "de forma segura" y que el piloto "se encuentra estable", sin que se hayan producido lesiones ni daños graves. Hawkins evitó pronunciarse sobre los reportes acerca de un posible impacto por fuego iraní, limitándose a señalar que el episodio continúa bajo investigación.

La magnitud de las acciones militares en la zona se ha traducido en un saldo significativo de víctimas. De acuerdo con autoridades de Irán citadas por Europa Press, la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel ha causado más de 1.200 muertes. No obstante, la organización Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha elevado esa cifra a más de 3.000 fallecidos, señalando que la mayor parte de ellos son civiles. Entre las víctimas confirmadas por fuentes oficiales figuran figuras clave del Estado y de las fuerzas armadas, como el líder supremo ayatolá Alí Jamenei, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, así como los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé y Esmaeil Jatib.

Según informó Europa Press, el ataque aéreo en el que se enmarca el incidente del F-35 corresponde a una serie de operaciones coordinadas por Washington y Tel Aviv, desplegadas en respuesta a tensiones bilaterales agravadas por las negociaciones sobre un nuevo acuerdo nuclear con Teherán. Las autoridades iraníes, en respuesta a estos ataques, adoptaron represalias que incluyeron el lanzamiento de acciones ofensivas contra territorio israelí y objetivos relacionados con intereses estadounidenses en la región, incluidas bases militares ubicadas en varios puntos de Oriente Próximo.

Europa Press detalló que la ofensiva ocurrida durante las negociaciones nucleares refleja el deterioro de las relaciones diplomáticas entre Irán y Estados Unidos, así como la capacidad de Teherán para responder ante presiones externas con acciones militares. Las operaciones aéreas en disputa tienen lugar mientras los principales actores internacionales mantienen conversaciones para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, contexto que ha intensificado el intercambio de ataques y la escalada de la violencia en la zona.

El hecho de que el F-35 lograra aterrizar sin pérdidas humanas, según describió el CENTCOM, puso de relieve tanto la pericia del piloto como la integridad del aparato. Fuentes consultadas por CNN reseñaron que, de confirmarse el impacto por fuego iraní, este episodio marcaría un cambio relevante en la dinámica de confrontación militar entre ambos países, representando el primer caso en que Irán abate o daña directamente una aeronave estadounidense desde el inicio de la actual ofensiva.

Human Rights Activists in Iran añadió, según recogió Europa Press, que los fallecidos en las recientes acciones militares engloban tanto a figuras de alto rango como a un número considerable de civiles. La organización enfatizó la proporción de bajas civiles, contextualizando el alcance de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel y las consecuencias para la población iraní.

El portavoz Hawkins insistió en que la investigación interna del Pentágono permitirá esclarecer las causas exactas del incidente. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han emitido detalles sobre el origen de los daños sufridos por el F-35 ni sobre el estado de la nave tras su aterrizaje. Los informes disponibles, tanto de CNN como de Europa Press, coinciden en que la tripulación resultó ilesa y el avión aterrizó en condiciones que no comprometieron su integridad estructural.

En el contexto regional, el cruce de ataques y contraataques entre Irán, Estados Unidos e Israel ocurre en paralelo a la reactivación de las negociaciones nucleares, lo que otorga una carga adicional de incertidumbre y tensión a la situación. La presencia activa de aeronaves militares como el F-35 en cielos iraníes subraya el nivel de riesgo asociado a las operaciones aéreas durante periodos de alta confrontación, según describieron fuentes diplomáticas y militares citadas por los medios involucrados en la cobertura.

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