Gareca: Sobre una decisión de abandonar el cargo, no estoy en condiciones de manifestarlo

Barranquilla (Colombia), 15 oct (EFE).- El seleccionador de Chile, Ricardo Gareca, afirmó este martes, tras perder la Roja por 4-0 en Barranquilla con Colombia, que no está "en condiciones" de manifestar una decisión sobre si continuará o no como entrenador del equipo, colista de las Eliminatorias Suramericanas al Mundial de 2026.

"Todo lo que tenga que ver con una decisión de abandonar el cargo, no estoy en condiciones de poder manifestarlo. Estoy acostumbrado a reflexionar en cualquier resolución que tome", aseguró el estratega argentino en la rueda de prensa posterior al juego.

Agregó: "Es un proceso difícil, complicado, pero, hoy por hoy, no estoy para tomar una determinación, necesito enfriarme, tranquilizarme, estar con la gente de mi cuerpo técnico, los dirigentes también".

Chile ocupa el último lugar con cinco puntos y viene de perder sus últimos cuatro partidos: 3-0 con Argentina, 1-2 con Bolivia, 1-2 con Brasil y 4-0 con Colombia, por lo que la selección austral ve lejana la posibilidad de jugar la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

El estratega argentino manifestó que los colombianos los superaron "en todos los sectores del campo de juego" y que no hay "nada que objetar en ese aspecto".

"Hubo una superioridad de Colombia sobre nosotros, en la cual no pensaba que ocurriera (...) y terminó en un resultado que nos duele, a nosotros más, que somos los protagonistas", señaló.

Gareca asumió además la responsabilidad por el mal momento que vive su equipo: "más allá de una actuación que no le gustó a nadie, yo asumo la responsabilidad mayor, no tengo nada que decirle a los muchachos".

"Hay un montón de cosas que no se han dado en el partido y esas cosas que no se han dado, soy el máximo responsable porque el equipo debe tener reacción en el campo de juego, muchas cosas (...) eso me lleva a reflexionar, a no anticiparme a algo", añadió.

Finalmente, Gareca manifestó que si la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) decide confiar en su proceso, le gustaría continuar con "el desafío de poder dirigir a Chile y la posibilidad de revertir la situación".

"Eso es lo que me hace reflexionar. Matemáticamente hay posibilidades, pero con estas actuaciones se complica. Actuaciones como la de Brasil me hacen pensar que podemos, con actuaciones como esta, es más complicado", concluyó 'el Tigre'. EFE

(foto)