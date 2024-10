Elif Shafak llama en Fráncfort a mantener viva la llama de la empatía

Fráncfort (Alemania), 15 oct (EFE).- La escritora turco-británica Elif Shafak llamó este martes desde la Feria del Libro de Francfort a mantener viva la llama de la empatía como una forma de confrontar desde la literatura unos "tiempos extraños" de guerra y de violencia y a la vez de "mucha información" y "poco conocimiento".

Shafak fue la voz literaria en un acto de presentación de esta nueva edición de la feria en el que participaron también la presidenta de la Asociación de Libreros Alemanes, Karin Schmidt-Friderichs, y el director del certamen, Juergen Boos.

Tanto Boos como Schmidt-Friderichs destacaron en sus intervenciones el papel de la mayor feria del sector editorial en el mundo como plataforma para la negociación de derechos de autor y también como centro de debates en los que los autores tienen un papel clave.

Junto a estas características, también está el contacto del público con los autores, por lo que este año se dedicará un pabellón a que escritores, sobre todo de libros superventas, firmen autógrafos.

Tiempos extraños

Shafak, en la conferencia de prensa celebrada en el mismo auditorio que será uno de los centros de debates de Feria, pronunció un discurso sobre el papel de la literatura en una época que ella calificó de "tiempos extraños".

"Vivimos tiempos extraños. Es una época extraña para los escritores. Una época de guerras, de violencia entre la gente y también de violencia contra la tierra, nuestra patria común", dijo

"Los que ya son algo mayores se acordarán de otros tiempos en los que predominaba el optimismo", agregó y aludió a la época inmediatamente posterior a la caída del telón de acero.

Se creyó, sostuvo, que vendría una época en la que se extendería en todas partes la democracia, la paz y el progreso.

La escritora argumentó que los más optimistas fueron los que creyeron que las nuevas tecnologías, al facilitar el acceso a la información, fortalecerían la democracia.

"Se creía en el progreso, en un tiempo lineal. Pero para nosotros los escritores el tiempo no es lineal, el tiempo transcurre en ciclos y hay cosas que vuelven", dijo.

De cara al optimismo con respecto a las tecnologías de la información, aseguró que hay que distinguir "entre información, conocimiento y sabiduría".

"Vivimos en una época con mucha información pero con poco conocimiento y todavía menos sabiduría", destacó.

"La información híbrida genera una ilusión de saber. Alguien nos pregunta algo y buscamos la respuesta y la encontramos rápidamente, pero hemos perdido la facultad de decir que no sabemos algo. Ya no sabemos decir: no sé", agregó.

Esa sensación de no saber, recordó, ha sido desde el comienzo de la historia de nuestra cultura un motor del conocimiento y de la sabiduría.

En la recuperación de esa sensación de no saber como motor de la sabiduría, según Shafak, la literatura puede tener un papel importante.

"Tenemos que ralentizarlo todo. Necesitamos espacios como éste. No digo que los escritores seamos sabios. No lo somos. Pero al escribir nos conectamos con algo que es más grande que nosotros", dijo.

Aunque este año Italia, como invitada de honor, tendrá su programa especial y será uno de los focos de atención de la Feria, las grandes crisis de la actualidad también estarán presentes y, en el especial, la guerra de Ucrania.

Ya mañana habrá un acto titulado "Un año después del 7 de octubre", con participación de la periodista alemana de padre palestino Alena Jabarine y del pedagogo germano-israelí Meron Mendel; y otro dedicado a la situación de los trabajadores de la cultura en Ucrania en medio de la guerra.

El punto culminante de la Feria será, como todos los años, la entrega del Premio de la Paz de los Libreros Alemanes que recibirá este año la historiadora Anne Applebaum, experta en el este de Europa. La laudatio de Applebaum estará a cargo de la opositora rusa Irina Sherbakova.EFE

