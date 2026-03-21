Cuba asegura que no negociará su sistema político "ni con EEUU ni con nadie"

Cuestiones de cooperación regional, tales como la seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico, figuran entre los temas que Cuba considera prioritarios para posibles negociaciones futuras con Estados Unidos, siempre y cuando no se pongan en duda la soberanía y el sistema político cubanos. Según reportó la Agencia Cubana de Noticias (ACN), el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossio, afirmó en conferencia de prensa que cualquier relación bilateral requerirá el respeto absoluto a la estructura política vigente en la isla.

De acuerdo con la información publicada por ACN, las recientes declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, quien manifestó tener “el honor” de “tomar o liberar Cuba”, generaron una respuesta categórica de parte del Ejecutivo cubano. El Gobierno de La Habana reiteró este viernes que no aceptará ninguna injerencia externa en la determinación de su sistema político. “Puedo confirmar categóricamente que el sistema político de Cuba no es negociable, y por supuesto ni el presidente ni el cargo de ningún funcionario en Cuba están sujetos a negociación con Estados Unidos”, expresó Fernández de Cossio, según recogió la fuente.

El viceministro aclaró que la disposición de La Habana a dialogar con Washington existe, pero sostuvo que todo diálogo solo será posible siempre que se respete la autodeterminación de la nación caribeña. Fernández de Cossio recordó experiencias anteriores en las que ambos países lograron acuerdos puntuales de interés mutuo, y señaló que existen otros temas de relevante impacto para ambos gobiernos que podrían formar parte de futuras conversaciones. Entre estas áreas mencionó de manera concreta la posible colaboración en materia de seguridad regional y acciones conjuntas contra el tráfico ilícito de drogas.

La posición cubana se enmarca en un contexto de tensiones renovadas, luego de que Trump calificara este lunes a Cuba como una “nación fallida” y “muy debilitada”, expresando su confianza en poder “hacer cualquier cosa que quiera" respecto a la isla. El mismo día de las declaraciones del expresidente, la red eléctrica cubana experimentó un apagón total. Las autoridades cubanas atribuyeron este episodio a las restricciones energéticas impuestas por la política estadounidense, recordando que en enero el gobierno de Estados Unidos amenazó con sanciones a cualquier país que suministre o venda petróleo a Cuba.

Según detalló ACN, Fernández de Cossio lamentó públicamente “la agresividad” y el “carácter despiadado” de la política estadounidense hacia Cuba, señalando que esta postura hostil se mantiene desde hace casi siete décadas y causa perjuicios significativos en diversos aspectos de la vida cotidiana de la población cubana. El funcionario enfatizó la persistencia del embargo económico y su impacto en el desarrollo del país.

En sus declaraciones, Fernández de Cossio subrayó que, más allá de las diferencias políticas y los obstáculos históricos, Cuba no considera a Estados Unidos un enemigo ni ve a su país como una amenaza para la nación norteamericana. Añadió que, a pesar de lo que definió como “incapacidad del poder estadounidense de reconocer y aceptar el derecho de la mayor de las Antillas a su soberanía y autodeterminación”, La Habana mantiene una postura abierta al diálogo, pero rechazando cualquier tipo de presión relacionada con la estructura interna de su régimen.

La publicación de ACN también detalló que las declaraciones de Trump forman parte de una serie de mensajes públicos donde el exmandatario se refiere al destino de Cuba como una cuestión pendiente. Los comentarios del líder republicano surgen en el contexto de dificultades energéticas agravadas por el embargo y la política de sanciones, lo que según autoridades cubanas, intensifica los desafíos diarios que enfrentan ciudadanos y sectores productivos.

Las reacciones oficiales de La Habana, tal como consignó ACN, reflejan una postura inamovible sobre los principios de soberanía, al tiempo que no descartan el establecimiento de canales diplomáticos para temas específicos, siempre bajo el respeto a la independencia política. Cuban autoridades insisten en recordar que cualquier acuerdo bilateral, histórico o futuro, se ha logrado o se logrará sin que la isla acepte condicionamientos sobre su sistema de gobierno o la legitimidad de sus autoridades.

Por otro lado, el impacto de las medidas adoptadas por distintos gobiernos estadounidenses en el sector energético cubano tiene presencia recurrente en los discursos oficiales. El último apagón, atribuido al bloqueo sobre las importaciones de petróleo, recibe especial atención en las comunicaciones oficiales y representa, para el Gobierno cubano, uno de los ejemplos más recientes de las consecuencias de la política de sanciones, tema que se mantiene como uno de los puntos centrales de fricción entre ambos países.

La cobertura difundida por ACN también pone en relieve la capacidad del Gobierno cubano para negociar asuntos de interés común, como la inmigración, el enfrentamiento al tráfico de drogas y la cooperación sanitaria, siempre que se preserve la integridad de sus instituciones políticas. En este sentido, Fernández de Cossio reiteró la disposición de su país a explorar acuerdos beneficiosos para ambas partes, descartando de plano cualquier condicionamiento vinculado al modelo político socialista cubano.

El Ejecutivo de Cuba, según informó ACN, ve en el endurecimiento de las medidas energéticas y las amenazas de nuevas sanciones ejemplos de la hostilidad que persiste desde el inicio del embargo económico en la década de 1960. Las autoridades insisten en que la defensa de la soberanía y la autodeterminación forman parte de los principios fundamentales de la política exterior cubana y que estos no serán objeto de negociación, independientemente del clima político en Washington.

Las manifestaciones más recientes del viceministro de Relaciones Exteriores confirman la línea adoptada por el Ejecutivo en lo que respecta a las relaciones con Estados Unidos. Cuba reitera su rechazo a cualquier intento de intervención y afirma que solo se abrirán vías de diálogo cuando estos sean enclavados en el respeto mutuo y la aceptación de las diferencias políticas. Como concluyó Fernández de Cossio, reproducido por ACN, ningún funcionario ni cargo cubano, incluyendo al presidente, será puesto en la mesa de negociación bilateral bajo presión externa.