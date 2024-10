Paola Olmedo reacciona al cara a cara entre José María Almoguera y Carmen Borrego

Aunque todo apuntaba a que Carmen Borrego y José María Almoguera protagonizarían un tenso 'careo' en el plató de '¡De Viernes!', finalmente el 'cara a cara' entre madre e hijo no se produjo y su reencuentro televisado no arrojó demasiada luz sobre los motivos por los que su relación se ha roto completamete.

Lo más destacable y sorprendente, que el nieto de María Teresa Campos reveló que su madre y él fueron hace un año a terapia psicológica para intentar solucionar sus diferencias en privado, y aunque no lo consiguieron, es la manera con la que el exmarido de Paola Olmedo ha demostrado públicamente que ha intentado estar bien con Carmen aunque cometió el error de no contarle ciertas cosas relacionadas con su intimidad.

Sin embargo, parece que sus entrevistas en el programa de Mediaset han sido la catarsis que Carmen y José María necesitaban para acercar posturas después de meses sin verse cara a cara. Y aunque se negaron a coincidir en el plató, ambos confirmaban que su reencuentro se produciría sin cámaras de por medio y ambos se darían un beso y un abrazo que ha tardado más de lo esperado en llegar.

Un acercamiento entre madre e hijo al que Paola Olmedo ha reaccionado con total indiferencia antes los micrófonos de Europa Press, asegurando que no vio '¡De Viernes!' porque "no me ha dado tiempo no te voy a negar".

Sin embargo, le han llegado cosas del programa y "cree" que su exmarido y su exsuegra sí respetaron lo que ella pidió el viernes horas antes del cara a cara, que respetasen al hijo que tiene en común con José María y no se le hiciese protagonista para seguir haciendo programas: "Según lo que me han comentado creo que sí" ha reconocido con una sonrisa de alivio porque su pequeño no fuese el tema principal de las entrevistas.

Un reencuentro del que se ha desmarcado dejando claro que no tiene "contacto" con su exmarido para saber si tenía interés en arreglar las cosas en privado con su madre, aunque sí ha confesado que le parece "fenomenal" la información que apunta a que ambos se vieron después del programa y que en el reencuentro habría habido besos y un emotivo abrazo. "Sería lo sano" ha sentenciado cuando le hemos preguntado si cree que la paz llegará a la relación entre madre e hijo.

Muy discreta, Paola ha confirmado que ella sabía que José María y Carmen fueron a terapia para intentar solucionar sus diferencias, aunque ha evitado dar ningún detalle sobre cómo vivió esa época. "Lo siento, no lo sé... Eso son cositas de ellos" ha zanjado, reconociendo que en estos momentos su relación con el sobrino de Terelu es "normal, todo por la relación con el niño" y no hablan sobre su relación con su madre: "No, es que no deberíamos. Esos son temas muy delicados suyos". "Son cosas suyas, ya verá él como lo hace, gracias" ha concluido desmarcándose de la postura pública que está tomando su exmarido.