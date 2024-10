De la Fuente: "No tenemos que jugar solo a lo que proponen Nico y Lamine"

Córdoba (España), 14 oct (EFE).- Obligado a innovar respecto al equipo marcado por los extremos Nico Williams y Lamine Yamal que enamoró en la conquista de la Eurocopa 2024, Luis de la Fuente, seleccionador español, aseguró que mantendrá "el mismo concepto futbolístico" ante Serbia pero con jugadores distintos que aportan "muchos más registros".

"La idea la tenemos muy clara. Es el mismo concepto futbolístico. Es verdad que cambiando de futbolistas que dan otros registros pero la idea es la misma. No tenemos la velocidad de Nico y Lamine pero el fundamento es el mismo. Ni mejor, ni peor. No tenemos que jugar solo a lo que proponen los dos. Tenemos muchos más registros", analizó.

Aunque admitió De la Fuente que la ausencia de Lamine Yamal es del mismo peso que la de los capitanes. "Como Rodrigo o Dani (Carvajal) son insustituibles por su potencial y lo que transmiten pero los que van a sustituir a Lamine darán un golpe en la mesa. Él es muy importante pero entrará otro fantástico. El rol de cada uno nadie se lo ha regalado".

Serbia fue la selección que cortó la racha de triunfos de Luis de la Fuente en la selección española con el empate sin goles de septiembre. El técnico advirtió de la fortaleza del rival y de la importancia de ganar para lograr ya el pase a cuartos de manera matemática.

"Es un partido complicadísimo porque Serbia las opciones de cuartos pasan por un buen resultado aquí. Todos sus jugadores juegan en grandes ligas europeas. No tendrá nada que ver con Dinamarca que es más de posesión. Los serbios corren mucho, repliegan y apuestan por el contraataque. Va a haber que picar piedra porque físicamente son poderosos y tácticamente muy equilibrados con bloque bajo. Necesitamos nuestra mejor versión", advirtió.

No descartó cambios en la próxima convocatoria si hay jugadores al límite del físico, pero puso en valor De la Fuente los partidos de noviembre aunque España ganase a Serbia y ya se clasificase para el cruce de cuartos.

"Queremos ser primeros porque no es lo mismo que ser segundo en el cruce. Seguimos exigiendo a todos, queremos ganar y tenemos derecho a utilizar las herramientas que nos llevan a hacerlo. En cada escenario contemplamos muchas situaciones, no somos kamikazes de poner en riesgo a nadie, ojalá estemos en la circunstancia de valorar quien puede y no venir", dijo.

Y mostró el deseo de que en Córdoba, donde se han vendido todas las entradas, se repita el ambiente de Murcia. "Todos los futbolistas quieren venir y el cien por cien de los aficionados españoles quieren que gane la selección con sus mejores jugadores. Estoy tranquilo porque hago lo que tengo que hacer".

"España todavía sigue siendo un país de clubes. Estamos en esa lucha, pero lo visto en Murcia y mañana en Córdoba muestra que ha dado un cambio la sociedad en la cercanía con la selección. Estamos en ese proceso para que la gente se identifique mucho más como pasa en otros países". EFE